Пішов у засвіти Іван Мізерник

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Сьогодні, 6 вересня, на 65-му році життя раптово помер Іван Дмитрович Мізерник.

Світлої пам’яті Іван Мізерник народився 16 січня 1955 року в с. Кам’яна Гора на Жовкіщині в селянській родині. Після служби в армії вступив у Львівський сільськогосподарський інститут. Після його закінчення у 1980 році приїхав працювати на Дрогобиччину, спочатку, головним агрономом у Волощанське господарство “Перше травня”, згодом очолив Вороблевицьке господарство “Дружба”.

Працював на посаді керівника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, заступника голови, у 2003-2005 роках — головою Дрогобицької райдержадміністрації. Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Передкарпатської філії Академії аграрних наук України. Обирався депутатом Дрогобицької районної ради чотирьох скликань.

Був відомою і шанованою людиною на Дрогобиччині, люблячим і турботливим сином, братом, чоловіком, батьком та дідусем. Онуки були його особливою гордістю та радістю. Мав багато друзів. Любив людей, землю, Україну.

Колектив Дрогобицької райдержадміністрації глибоко сумує за Іваном Мізерником, який назавжди залишиться в нашій пам’яті мудрою, доброю, життєрадісною, світлою, щирою, доброзичливою людиною. Співчуваємо родині, друзям, знайомим, всім, хто його знав, поважав та любив. Вічна і світла пам’ять Вам і Царство Небесне, шановний Іване Дмитровичу!

Дрогобицька районна державна адміністрація

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