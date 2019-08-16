Подбайте про свою безпеку!

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За даними ДСНС у Львівській області з початку 2019 року чадним газом на Львівщині отруїлося 172 людини, з них 52 дітей. Через отруєння чадним газом загинуло 9 людей.

Чадний газ не має запаху, безбарвний, тому його неможливо відчути. Він утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню. Чадний газ (СО) небезпечний тим, що потрапляючи в кров, сполучається з гемоглобіном та робить його нездатним розносити кисень по організму. Через це людина гине, як від задухи. Знаходження протягом двох годин в приміщенні з вмістом СО у повітрі лише 0,1% від його об’єму призводить до втрати свідомості, після чого людина може швидко померти. Втрата свідомості супроводжується таким знесиленням, що людина навіть помітивши небезпеку, вже неспроможна врятуватися.

В більшості випадків причиною отруєнь є відсутність достатнього доступу свіжого повітря, несвоєчасне проведення очистки будинкових димових вентиляційних каналів, внаслідок чого в помешканні утворюється чадний газ. Тому для профілактики отруєнь потрібно подбати про доступ свіжого повітря у приміщення де працює газове обладнання (кватирка має бути відкритою чи вікна мають бути у положенні провітрювання). Користуватися газовими приладами можна тільки при наявності тяги в димоходах і вентиляційних каналах.

Симптомами отруєння чадним газом є головний біль, запаморочення, млявість, шум у вухах, порушення координації рухів, нудота, іноді блювання, біль у грудях, які виникають вже при незначних концентраціях. Максимально разова гранично допустима концентрація СО у повітрі закритих приміщень становить 5 мг/м3, а середньодобова гранично допустима концентрація становить 3 мг/м3.

Контроль за вмістом оксиду вуглецю можливий при встановленні чутливого приладу – газоаналізатора «Аквілон», який забезпечує контроль концентрації чадного газу (оксиду вуглецю – СО), тощо. Але, не у всіх мешканців є можливість витрачати кошти на його придбання і встановлення.

З метою контролю вмісту СО в повітрі житлових та громадських будівель Дрогобицьким міжміським відділом ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України” надаються послуги по дослідженню вмісту окису вуглецю в повітрі закритих приміщень, за допомогою чутливого приладу.

При підозрі на неефективність роботи димовентиляційних каналів, погіршенні самопочуття при перебуванні в квартирі (офісі), а також для запобігання отруєння чадним газом в кухні, ванній кімнаті, житловій квартирі, рекомендуємо звертатись для проведення відповідних лабораторно-інструментальних досліджень за адресою: 82100 м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 29, тел./факс 3-17-69.

Мирослава Босак, завідувач відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ “Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України”

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