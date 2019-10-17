Поліцейські розслідують загибель жінки на залізничному перегоні біля Трускавця

17.10.2019 | Filed under: Новини

У Дрогобицький відділ поліції 16 жовтня надійшло повідомлення про те, що на залізничному перегоні «Стебник-Трускавець» у Дрогобицькому районі внаслідок наїзду електропотяга загинула жінка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу загиблої – 25-річної мешканки міста Трускавець. Також попередньо встановлено, що подія сталась близько 19.43 – на жінку скоїв наїзд приміський електропотяг сполученням «Львів-Трускавець», від отриманих травм вона померла на місці події. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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