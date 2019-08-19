Посольство Угорщини в Україні підтримає Міжнародний Конкурс вокалістів пам’яті Мусліма Магомаєва

19.08.2019 | Filed under: Новини

Минулого тижня в Посольстві Угорщини в Україні відбулася зустріч за участі представників оргкомітету Міжнародного конкурсу вокалістів пам`яті Мусліма Магомаєва Наталії Кудряшової та Гурбана Аббасова. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомила представниця оргкомітеу конкурсу, телеведуча, співачка Наталія Кудряшова. За результатами зустрічі вирішено, що Угорщина стане черговою країною, котра підтримає цей конкурс. Нагадаємо, що 4 серпня було прийнято рішення, що цей конкурс підтримають Посольство Республіки Болгарія в Україні та Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Болгарія в Україні Костадін Коджабашев.

На Другий Міжнародний конкурс вокалістів пам’яті Мусліма Магомаєва будуть запрошені і вокалісти з Угорщини. Для цього умови участі та Положення Конкурсу перекладуть угорською мовою та розповсюдять серед співаків країни.

Нагадаємо, що ІІ Трускавецький Міжнародний конкурс пам`яті Мусліма Магомаєва заплановано провести 5-8 грудня 2019 р.

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