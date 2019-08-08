Болгарія підтримає Трускавецький Міжнародний конкурс вокалістів пам`яті Мусліма Магомаєва

08.08.2019 | Filed under: Новини

Посольство Республіки Болгарія в Україні та Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Болгарія в Україні Костадін Коджабашев підтримають Міжнародний конкурс вокалістів пам’яті Мусліма Магомаєва. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомила представниця оргкомітеу конкурсу, телеведуча, співачка Наталія Кудряшова.

Про підтримку Болгарією конкурсу пам`яті азербайджанського співака Мусліма Магомаєва, який дебютував торік у курортному Трускавці, йшлося на офіційній зустрічі оргкомітету конкурсу з Надзвичайним та Повноважним Послом Болгарії в Україні Костадіном Коджабашевим та першим секретарем Посольства Веселкою Рангеловою. Оргкомітет представляли Наталія Кудряшова та Гурбан Аббасов. Результативна зустріч відбулася в неділю, 4 серпня.

Положення Конкурсу перекладене болгарською мовою та надіслано у Болгарію. Оргкомітет очікує заявок на участь в конкурсі від вокалістів з Болгарії. Нагадаємо, що ІІ Трускавецький Міжнародний конкурс пам`яті Мусліма Магомаєва заплановано провести 5-8 грудня 2019 р.

Положення конкурсу болгарською мовою: https://www.facebook.com/KonkursM/posts/2507196712843087

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