Права та обов’язки власників земельних ділянок

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Про це сьогодні у рамках нашої рубрики «Правова допомога» розповідає директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

– Спочатку хочу звернути увагу читачів на двох важливих поняттях: земельна ділянка та право власності на землю. Земельна ділянка – це частина земної поверхні з визначеними щодо неї правами. Вона обов’язково має установлені межі, певне місце розташування. Право власності на землю передбачає право володіти, користуватися та розпоряджатися земельною ділянкою. Право власності на земельну ділянку поширюється на простір, який знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.

– А чи належать на праві власності особі ті об’єкти, які знаходяться на земельній ділянці, яку вона приватизувала?

– Водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які знаходяться на приватній земельній ділянці особи, також належать їй за умови, якщо інше не встановлено законом та не порушує прав інших осіб.

– Які ж права мають власники земельних ділянок?

– У статті 90 Земельного кодексу України подано такий перелік праввласників земельних ділянок:

– продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину, довірчу власність;

– самостійно господарювати на землі;

– власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію;

– використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об’єкти, а також інші корисні властивості землі;

– на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;

– споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.

– А чи є обов’язки у власників земельних ділянок?

– Стаття 91 Земельного кодексу Українивстановлює такі обов’язки власників земельних ділянок:

– забезпечувати використання їх за цільовим призначенням;

– додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

– своєчасно сплачувати земельний податок;

– не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

– підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

– своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

– дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

– зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;

– за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф.

Зазначу, що Законом також можуть бути встановлені інші обов’язки власників земельних ділянок.

Ми продовжимо співпрацю із Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України». На даний час система безоплатної правової допомоги працює дистанційно. Для отримання: правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: 097 18 18 351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр), на гарячу лінію 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро ), stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр)

– skype: Трускавецьке бюро правової допомоги

– залишивши своє звернення у скриньці для звернень громадян

– Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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