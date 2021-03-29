Правові засади оренди землі

0 SHARES Share Tweet

Продовжуємо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні консультує Олена Городицька – головний спеціаліст Новороздільського бюро правової допомоги.

– Відповідно до чинного законодавства володіння і користування земельною ділянкою здійснюється, зокрема, шляхом надання її в оренду. Основним нормативно-правовим актом, який регулює процедуру оренди землі є Закон України «Про оренду землі». А відносини оренди регулюють Земельний кодекс України й Цивільний кодекс України. Зазначу, що не менш важливим є також договір оренди землі, у якому детально прописуються усі орендні відносини.

– Думаю, пані Олено, що варто пригадати нашим читачам, що таке оренда землі.

– Оренда землі – це строкове платне володіння та користування земельною ділянкою, яке засноване на договорі оренди. Доволі часто договір оренди підписується сторонами, але не реєструється в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. А тому звертаю увагу на те, що правочин, який підлягає державній реєстрації, вважається вчиненим з моменту її проведення. Отже, договір оренди земельної ділянки буде вважатися вчиненим після проведення державної реєстрації права оренди і початок перебігу строку оренди буде припадати на дату її державної реєстрації.

– Які земельні ділянки можуть надаватися в оренду?

– «Закон про оренду землі» вказує, що в оренду можуть надаватися земельні ділянки, які перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності. Так, у користування можна надати земельну ділянку для особистого селянського господарства, для ведення фермерського господарства, для будівництва та обслуговування житлового будинку. Важливим є і те, що може бути надана в оренду земельна ділянка, на якій розміщені, скажімо, господарські споруди чи будівлі.

– А чи є обмеження щодо передачі в оренду земельних ділянок?

– Так, відповідно до Земельного кодексу України не підлягають передачі в оренду земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, розташованих у прибережній захисній смузі водних об’єктів, крім випадків, передбачених законом.

– Хто може бути орендодавцем земельної ділянки?

– Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, то орендодавцем буде фізична або юридична особа у власності якої знаходиться така земельна ділянка.

Коли об’єктом оренди є земельна ділянка комунальної власності, то орендодавцем є сільська, селищна, міська ради в межах повноважень, визначених законом.

Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування.

Орендодавцем земельної ділянки, що входить до складу спадщини, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини, є особа, яка управляє спадщиною.

– Хто ж може бути орендарем за договором оренди земельної ділянки?

– Згідно з Законом «Про оренду землі”орендарями земельних ділянок можуть бути:

а) районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом;

б) сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах повноважень, визначених законом;

в) громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання та організації, а також іноземні держави.

***

Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, надаючи консультації у сфері земельного законодавства. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)