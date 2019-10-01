Представники Трускавця отримали відзнаки голови Львівської обласної ради

01.10.2019 | Filed under: Публікації

В кінці вересня в Дзеркальній залі Львівського оперного театру відбулось відзначення Міжнародного дня туризму. На урочистостях були присутні представники туристичної галузі Львівщини, директори і власники готельних комплексів, представники курортних і відпочинкових міст, селищ та громадських організацій. У заході також взяли участь голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський і голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Це показує якою важливою є туристична галузь для обласної влади.

В рамках урочистостей поважні гості вручили відзнаки колективам і людям, котрі найбільше відзначились своєю діяльністю в цій сфері. Дві з таких відзнак отримали представники Трускавця, а саме: Грамоту і Подяку від голови Львівської обласної ради за самовіддану працю і вагомий внесок у розвиток туризму і туристичної галузі Львівщини отримали голова правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько та колектив готелю «Трускавець 365» і його очільник Сергій Чурбанов.

– Ця відзнака є заслугою насамперед великої когорти людей, котрі долучились до реалізації багатьох проектів Центру, – розповідає Іван Цегенько. – Адже за три роки ми спільно змогли втілити в життя багато задуманого, багато заходів, котрі розвивають туристичну галузь насамперед Трускавця, Львівщини та України, а також Карпатського регіону Європи. І я щиро вдячний Управлінню розвитку курортів і туризму ЛОДА та голові Львівської обласної ради за таку вагому відзнаку! Також хочу привітати Сергія Чурбанова і колектив готелю «Трускавець 365», який є партнером МЦ «Європейська інтеграція України». Цей готель і його керівник однозначно заслуговують найвищих похвал і відзнак за те, що вони роблять для популяризації і розвитку туризму в Трускавці!

Степан Гнатків

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