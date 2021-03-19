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18 березня 2021 року в межах проєкту «Експедиція громад: фокус на туризм», котрий реалізовується за ініціативи керівниці управління туризму і курортів ЛОДА Наталії Табаки, відбулось спільне засідання учасників туристичної сфери діяльності Львівщини з представниками керівництва Львівської ОДА на чолі з головою Максимом Козицьким та профільним заступником голови ЛОДА з туризму Віталієм Загайним, керівниками територіальних громад Борислава Ігоря Яворського, Трускавця Андрія Кульчинського та Східниці Івана Піляка. Відбувалось засідання в приміщенні гірськолижного комплексу «Буковиця», засновник якого Віталій Мицак також взяв участь в заході та презентував проєкт розвитку туристичної інфраструктури найближчих територій «Вело Бескиди». Модерував засідання голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» і засновник Східноєвропейсього Форуму гостинності і курортології «Кришталевий Лотос» Іван Цегенько.

Метою проєкту «Експедиція громад: фокус на туризм» є виявлення і напрацювання в територіальних громадах туристичних магнітів, котрі б приваблювали туристів. Адже, як зазначив Іван Цегенько, найближчою туристичною перспективою в зв’язку із ситуацією зі світовою пандемією буде розвиток саме внутрішнього туризму і з орієнтацією саме на внутрішнього туриста. Підтвердженням цього є минулорічний сезон, доповнив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, котрий розповів про наповненість готелів і санаторіїв в місті-курорті протягом 2020 року.

Отож громадам варто думати над створенням унікальних туристичних локацій та туристичних продуктів, котрі б приваблювали гостей і задовольняли їх туристичні потреби. А владі слід основний акцент робити на розбудову інфраструктурних об’єктів: доріг, вело доріжок, пішохідних стежок, тощо.

Приємно, що проєкт «Вело Бескиди», котрий реалізовуватиметься на території декількох об’єднаних громад навколо Буковиці, є хорошим прикладом інноваційного підходу до розвитку територій, а також прикладом якісної взаємодії обласної влади, територіальних громад, бізнесу та експертного середовища.

Всім учасникам засідання було цікаво послухати думку головного очільника обласної виконавчої влади Львівщини, його бачення розвитку туризму в Львівській області, адже Максим Козицький за час свого керівництва доволі добре зарекомендував себе як ефективний і конструктивний керівник.

– Ми довго думали, як змінювати формати спілкування, роботи, адже адміністрація шукає правильні ініціативи, які можна втілювати для людей, – розповів голова ЛОДА Максим Козицький. – Такі формати співпраці дають початок багатьом ініціативам. Ми хочемо, щоб люди користувалися тими можливостями, які є в області. І зустрічі з туроператорами, бізнесом, владою, дозволяють зрозуміти, у чому ми просідаємо, а в чому йдемо вперед, які в нас спільні інтереси й чого ми хочемо. Ми точно хочемо, щоб кожен район розвивався, щоб люди мали роботу, зарплату, освіту.

Протягом засідання було зроблено ряд презентацій, гості задавали питання спікерам, цікавились розвитком туризму в регіоні. В ході дискусій констатували, що такі зустрічі і засідання є необхідними в сучасних умовах, адже тільки в співпраці та, комунікуючи між собою і координуючи зусилля, можна ефективно діяти та розвиватись в непростих ситуаціях.

По закінченні засідання всі учасники і гості мали змогу піднятись на крісельному витягу на гору Магестру та полюбуватись неймовірними краєвидами гір і міст, котрі відкриваються з цієї вершини гірськолижного комплексу «Буковиця».

Степан Гнатків

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