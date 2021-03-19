18 березня 2021 року в межах проєкту «Експедиція громад: фокус на туризм», котрий реалізовується за ініціативи керівниці управління туризму і курортів ЛОДА Наталії Табаки, відбулось спільне засідання учасників туристичної сфери діяльності Львівщини з представниками керівництва Львівської ОДА на чолі з головою Максимом Козицьким та профільним заступником голови ЛОДА з туризму Віталієм Загайним, керівниками територіальних громад Борислава Ігоря Яворського, Трускавця Андрія Кульчинського та Східниці Івана Піляка. Відбувалось засідання в приміщенні гірськолижного комплексу «Буковиця», засновник якого Віталій Мицак також взяв участь в заході та презентував проєкт розвитку туристичної інфраструктури найближчих територій «Вело Бескиди». Модерував засідання голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» і засновник Східноєвропейсього Форуму гостинності і курортології «Кришталевий Лотос» Іван Цегенько.
Метою проєкту «Експедиція громад: фокус на туризм» є виявлення і напрацювання в територіальних громадах туристичних магнітів, котрі б приваблювали туристів. Адже, як зазначив Іван Цегенько, найближчою туристичною перспективою в зв’язку із ситуацією зі світовою пандемією буде розвиток саме внутрішнього туризму і з орієнтацією саме на внутрішнього туриста. Підтвердженням цього є минулорічний сезон, доповнив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, котрий розповів про наповненість готелів і санаторіїв в місті-курорті протягом 2020 року.
Отож громадам варто думати над створенням унікальних туристичних локацій та туристичних продуктів, котрі б приваблювали гостей і задовольняли їх туристичні потреби. А владі слід основний акцент робити на розбудову інфраструктурних об’єктів: доріг, вело доріжок, пішохідних стежок, тощо.
Приємно, що проєкт «Вело Бескиди», котрий реалізовуватиметься на території декількох об’єднаних громад навколо Буковиці, є хорошим прикладом інноваційного підходу до розвитку територій, а також прикладом якісної взаємодії обласної влади, територіальних громад, бізнесу та експертного середовища.
Всім учасникам засідання було цікаво послухати думку головного очільника обласної виконавчої влади Львівщини, його бачення розвитку туризму в Львівській області, адже Максим Козицький за час свого керівництва доволі добре зарекомендував себе як ефективний і конструктивний керівник.
– Ми довго думали, як змінювати формати спілкування, роботи, адже адміністрація шукає правильні ініціативи, які можна втілювати для людей, – розповів голова ЛОДА Максим Козицький. – Такі формати співпраці дають початок багатьом ініціативам. Ми хочемо, щоб люди користувалися тими можливостями, які є в області. І зустрічі з туроператорами, бізнесом, владою, дозволяють зрозуміти, у чому ми просідаємо, а в чому йдемо вперед, які в нас спільні інтереси й чого ми хочемо. Ми точно хочемо, щоб кожен район розвивався, щоб люди мали роботу, зарплату, освіту.
Протягом засідання було зроблено ряд презентацій, гості задавали питання спікерам, цікавились розвитком туризму в регіоні. В ході дискусій констатували, що такі зустрічі і засідання є необхідними в сучасних умовах, адже тільки в співпраці та, комунікуючи між собою і координуючи зусилля, можна ефективно діяти та розвиватись в непростих ситуаціях.
По закінченні засідання всі учасники і гості мали змогу піднятись на крісельному витягу на гору Магестру та полюбуватись неймовірними краєвидами гір і міст, котрі відкриваються з цієї вершини гірськолижного комплексу «Буковиця».
Степан Гнатків
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