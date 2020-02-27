Мандрівка одного дня: Словаччина

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Чи можна за один день пізнати та зрозуміти країну? І до якої країни крім Польщі можна поїхати з Трускавця на один день?

Словаччина – невелика країна, яка межує з Україною на невеличкому відтинку кордону в Закарпатській області. Заселяють її словаки – дружелюбний та спокійний слов`янський народ. А ще там живуть угорці, цигани та … українці, русини-українці та просто русини. Але всі ці нюанси туристу знати не обов’язково. Зате обов’язково побачити цю країну, «зарахувавши» її до переліку тих, куди ступала Ваша нога. А кращого місця, ніж Кошиці, для розуміння Словаччини не знайти.

Кошиці (словацькою Košice) — друге за величиною місто Словаччини з населенням близько 250 тис. осіб. Найбільшим містом Словаччини є Братислава (німецькою Пресбурґ), де живе пів мільйона людей. Таких визначних пам`яток як в Кошицях там немає, тож їхати до Братислави немає сенсу. Третім за величиною та значенням містом країни є Пряшів зі 100 тис. населення. З цього робимо висновок, що Словаччина – сільська країна, де великих міст не так багато. А ще варто знати, що біля 80% території країни становлять гори, які навіть на гербі зображені.

Отже, Кошиці. Готель «Трускавець 365» започатковує туристичний маршрут до цієї країни з кінця лютого 2020 року. Одноденні тури за кордон мають попит у клієнтів готелю, тож географію мандрівок вирішено розширити. Тепер автобуси з логотипом «365» їдуть не лише до польських Кракова чи Перемишля, а й у Словаччину. А вже скоро прямуватимуть і в Угорщину, де неподалік кордону з Україною є чудове місто Ніредьгаза з найбільшим в Європі зоопарком, океанаріумом та термальними басейнами.

Кошиці для туриста з України – найвдаліший вибір серед всіх словацьких міст. І хоча дорога туди становить не менше 4-5 годин (все залежить від часу перетину кордону, хоч переважно черг на пункті пропуску біля Ужгорода немає), але воно того варте. І якщо при в`їзді в місто спочатку виникає запитання «Чого я сюди приїхав?», то після виїзду хочеться захоплено вигукнути: «Як добре, що я тут побував і все це побачив!». Пояснимо детальніше – спочатку, при наближенні до міста, бачимо лише житлові квартали Кошиць, які виглядають знайомо, тобто дещо совково. Але потім, потрапивши в історичну частину, тобто у Старе Місто, Ви будете вражені.

Що варто знати туристам? По-перше, беріть з собою євро, бо міняти долари чи гривні на євро у Словаччині невигідно. Або ж оплачуйте карткою. Друге – брати з собою в дорогу багато їжі немає потреби. Третє – у Кошицях майже ніде в публічних місцях немає Wi-Fi. Четверте – з місцевими говоріть українською, бо англійської люди середнього та старшого віку не знають, а мову сусіда розуміють. П`яте – вино у Словаччині не купуйте, бо воно посереднє, а от для любителів пива там просто рай (рекомендуємо пивну «Golem» неподалік домініканського костела).

А зараз – огляд кількох об’єктів, які обов’язково треба побачити в Кошицях.

Без сумніву, перлиною Кошиць, на яку турист зверне увагу в першу чергу, є чудовий готичний храм святої Єлизавети (по-місцевому Альжбєти). Складовими комплексу храму св. Єлизавети є оглядова вежа св. Урбана з дзвіницею та каплиця св. Михаїла. Двох годин, щоб оглянути цю перлину Середньовіччя зовні та всередині, явно замало.

Але треба поспішати, бо ж є ще скромний на вигляд, але найвищий у місті Домініканський собор, уніатська церква (греко-католиків у Словаччині проживає дуже багато), храми кальвіністів та лютеран. А ще чудовий Ботанічний сад та вулиці півколом, які свідчать про те, що колись тут стояли мури. Зрештою, підземні залишки мурів можна побачити в музеї археології.

Палац Якоба. Цю будівлю можна назвати Гоґвортсом з історії про Гаррі Поттера, її можна сприйняти за замок якогось графа чи герцога, але насправді це будинок типу Маріїнського палацу в Києві, де проходять прийоми офіційних делегацій. Псевдоготичний стиль та місце розташування цього «замку» створюють враження, що Ви потрапили в казку і зараз цей химерний палац або розсиплеться, або підніметься в повітря, або з його вікон почнуть вилазити якісь почвари. Насправді ж нічого цього не відбувається, люди йдуть мостом із колодками в напрямку вокзалу чи парку, а Ви стоїте як зачаровані і дивитеся на це чудо архітектури.

Чумна колона. Уявіть собі – колона з химерами, навколо якої по периметру розміщені статуї різних святих у чудернацькій позі. Це – Чумна колона в Кошицях як відгомін Середньовіччя та чуми, котра лютувала в Європі. Опосередковано колона є свідченням того, що знаходимось у дуже давньому місті, так воно й є. Кошиці мали 10 тисяч населення тоді, коли в Лондоні жило 20 тис. Це одне з найстаріших міст Європи з дуже красивим історичним центром. Фігура кожного святого – справжній шедевр, тож оглядати ці скульптури та їхні деталі можна довго.

Будівлі по обидва боки центру. Важко визначити найкращий з будинків, розміщених по обидва боки Чумної колони та Державного театру (дуже красива споруда). Всі вони своєрідні, цікаві, у кожного – дивна історія. Ось костел єзуїтів, майже не подібний на храм у звичному розумінні цього слова. Ось Будинок Жебрака – подейкують, що його споруджено за вижебрані у міщан гроші. Ось красива стара Ратуша (нова, діюча – за межами Старого Міста, й нагадує скляний торговий центр). Ось костел францисканців, а ось технологічний музей. Можна йти, задравши голову, вздовж всієї центральної площі, аж поки увагу не приверне напис «Pozor!», що означає не «Ганьба!», а «Увага!».

Вулиця Гончарська. Правильно було б казати Гранчарска чи якось так, але суть не міняється. Одна з найвужчих та найкоротших вулиць Кошиць, в будиночках якої розміщені ремісничі майстерні, кав`ярні, пивбари. Коли закінчується Гончарська, починається Дзвонарська із вмонтованим на початку вулиці церковним дзвоном св. Івана. А ще поряд знаходиться музей-садиба трансільванського князя Ференца Ракоці – місце паломництва угорців.

«Аупарк» – найбільший гіпермаркет Кошиць – явно не належить до історичної спадщини, проте його неможливо оминути увагою. Тут можна зробити шопінг. А ще тут можна смачно пообідати – закладів харчування в «Аупарку» є чимало. Якщо Ви зробите свій вибір на користь китайського ресторанчику «Шанхай», то не пошкодуєте. За 7,5 Євро Ви будете їсти що хочете і скільки хочете. Суші, риба, морепродукти, м’ясо, лапша, картопля фрі, салати, і чимало незрозумілих з різним смаком страв, а ще фрукти та морозиво на десерт. Крім готових страв є ще сирі риба-м`ясо-головоногі, які Вам приготують прямо зараз. Окремо можна замовити напої, в тому числі пиво, яким славиться Словаччина. Так що якщо після дороги та екскурсії відчуваєте голод – шлях стелиться прямо в «Аупарк». Розпочавши шопінг тут, його можна продовжити в супермаркетах «Kaufland» чи «Liddle».

Але описані вище об’єкти – це ще далеко не всі Кошиці. Їх можна побачити на картинках в Інтернеті. А от відчути дух культурної та спортивної столиці Словаччини (інакше кажучи, другої столиці держави) можна тільки прибувши до Кошиць. Готель «Трускавець 365» люб’язно надає таку можливість всім бажаючим.

Записатися на екскурсії можна на рецепції готелю з 17.00 до 19.00, або за телефонами 097-365-4-365, 095-365-0-365, 068-365-3-365.

Більше інформації про відпочинок в готелі «Трускавець 365», ціни та екскурсійні напрямки – на сайті https://truskavets-365.com.ua

Гарних мандрівок з готелем «Трускавець 365»!

Володимир Добрий

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