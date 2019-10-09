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Інтернет-видання «Трускавецький вісник» в жовтні 2011 року повідомило про заснування премії імені отця Олекси Пристая та подало на розгляд громади Положення про премію. Нагадуємо умови присудження Премії імені отця Олекси Пристая та публікуємо рішення про присудження цієї нагороди в 2019 році.

Положення про премію імені отця Олекси Пристая

Премія імені отця Олекси Пристая (далі – Премія) присуджується щорічно в першу неділю жовтня. Засновником Премії є Інтернет-видання «Трускавецький вісник», редакція якого визначає дванадцятьох переможців у шести номінаціях. Ініціатива заснування Премії належить журналістові Володимирові Ключаку. Номінації, в яких присуджується Премія – «Політика», «Культура», «Духовність», «Благодійність», «Журналістика» та «Громадська діяльність»; по кожній номінації щороку нагороджуються дві особи. Премія не має грошового еквіваленту і є почесною відзнакою заслужених для громади осіб. Премія не надається посмертно. Премія не може присуджуватися двічі одній і тій же особі протягом різних років чи по різних номінаціях. Підставою присудження Премії є не лише діяльність в період поточного року, а й у попередні періоди. Лауреатами Премії можуть бути особи не молодше 21 року, чия діяльність носить конструктивний та корисний для громади міста і регіону характер, а саме:

а) в номінації «Політика»: боротьба за справедливість, протидія корупції в органах влади, використання свого посадового становища не лише в особистих цілях, а і з метою контролю влади та гуртування трускавецької громади – за прикладом отця Олекси Пристая;

б) в номінації «Культура»: діяльність на розвиток культури мешканців міста Трускавця та його гостей, естетичне виховання молодого покоління, позиціонування культури як об’єднуючого фактору для трускавецької громади – за прикладом отця Олекси Пристая;

в) в номінації «Духовність»: відзнака для духовних та світських осіб, які є моральними авторитетами для громади, духовними провідниками, котрі власним прикладом навчають бути справжнім християнином, патріотом та Людиною – за прикладом отця Олекси Пристая;

г) в номінації «Благодійність»: нагороджуються особи, котрі спричинилися до підтримки книговидання, допомоги малозахищеним верствам населення, внесли вагомий вклад у творення обличчя Трускавця та регіону, відомі своє доброчинною діяльністю – за прикладом отця Олекси Пристая;

ґ) в номінації «Журналістика»: всебічне, оперативне та об’єктивне висвітлення життя міста та/чи регіону, доведення до громади правди про події, факти, імена, явища, процеси, аналітична та синтетична робота, діяльність на творення позитивного образу Трускавця, сміливість піднімати і гострі та «незручні» питання – за прикладом отця Олекси Пристая;

д) в номінації «Громадська діяльність»: за небайдужість до процесів, які відбуваються у місті та регіоні, за стійку громадянську позицію, порушення перед владою важливих для міста та регіону проблем, творення ініціативних груп мешканців, гуртування громади – за прикладом отця Олекси Пристая.

Рішення про присвоєння Премії публікується щороку в першій половині жовтня та містить мотивуючу та резолютивну частину. Засновник Премії залишає за собою право змінювати дане Положення у випадку виявлення такої потреби (наприклад, збільшення кількості номінацій, зміна Засновника шляхом долучення додаткових суб’єктів при присудженні премії, можливість запровадження символічних грошових нагород, грамот чи дипломів, інше).

2 жовтня 2011 р.

Рішення про присудження Премії імені отця Олекси Пристая

6 жовтня 2019 року

Редакція Інтернет-видання «Трускавецький вісник» оголошує лауреатами Премії імені отця Олекси Пристая в 2019 році наступних осіб:

За гуртування трускавецької громади, сумлінне виконання обов’язків, активну громадянську позицію, протидію корупції, захист інтересів громади в різних сферах та відстоювання інтересів виборців свого округу – нагороджуються Зоряна Домбровська та Леся Дідик (номінація «Політика»).

Зоряна Домбровська, депутат Трускавецької міської ради VII демократичного скликання, активна учасниця Помаранчевої Революції та Революції Гідності, активно відстоює інтереси мешканців свого виборчого округу та міста-курорту Трускавець, патріотка.

Леся Дідик, голова ГО «Рада міста», активна громадська діячка, волонтер, соціально та національно орієнтований підприємець, власниця магазинів вишиваного одягу та гончарних виробів «Свитка» та «Макітра», співзасновниця «Твоєї трускавецької газети», людина з загостреним почуттям справедливості, патріотка.

За діяльність на розвиток культури, естетичне виховання молодого покоління, позиціонування культури як об’єднуючого фактору – за прикладом отця Олекси Пристая, нагороджуються Стефанія Шумило та Євгенія Домбровська (номінація «Культура»).

Стефанія Шумило, трускавецька поетеса, авторка ряду поетичних збірок, учасник багатьох культурно-мистецьких подій, творча особистість, популяризатор героїчної історії міста та краю.

Євгенія Домбровська, викладачка Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького (45 років стажу на одному місці), голова Польського Культурно-просвітницького центру імені Раймунда Яроша, творча особистість, організатор та співорганізатор багатьох культурних подій у місті, естет та надзвичайно скромна людина, популяризатор культури та мистецтва серед дітей та молоді міста і краю.

Відзнака для духовних та світських осіб, які є моральними авторитетами, духовними провідниками, котрі власним прикладом навчають бути справжнім християнином, патріотом та Людиною – за прикладом отця Олекси Пристая, нагороджуються о. Петро Потоцький та Віра Парфьонова (номінація «Духовність»).

О. Петро Потоцький, настоятель православної парафії святого Агапіта Печерського (ПЦУ) у Трускавці, авторитет для вірних парафії та православних всього міста, вмілий адміністратор, будівничий храму, котрий постав з нуля, духовний опікун вірних.

Віра Парфьонова, керівниця Школи християнських аніматорів при Центрі душпастирства молоді Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, авторитетна та поважана особа в молодіжному та церковному середовищі, палка прихильниця втілення в щоденне життя ідей святого Івана Боско, хороший адміністратор, організатор роботи з дітьми та молоддю, популяризатор духовності та благочестивості.

За благодійну підтримку промоції та популяризації Трускавця, участь у соціальних проектах, відомі своє доброчинною діяльністю, за підтримку громадських організацій – нагороджуються Павло Гурба та Володимир Ільчук (номінація «Благодійність»).

Павло Гурба, директор трускавецького поліграфічного підприємства «Плеяда», меценат ряду соціальних проектів, роботодавець, творча особистість, представник бізнесу з людяним обличчям.

Володимир Ільчук, директор кінотеатру «Злата», меценат ряду соціальних та соціально значущих загальноміських і регіональних проектів, промоутор Трускавця як курорту, хороший управлінець.

За всебічне та об’єктивне висвітлення життя регіону, доведення до громади правди про події, факти, імена, явища, процеси, аналітичну та синтетичну роботу, діяльність на творення позитивного образу нашого Франкового краю – за прикладом отця Олекси Пристая, нагороджуються Тарас Метик та Тетяна Ільницька (номінація «Журналістика»).

Тарас Метик, журналіст, митець, сценарист, драматург, громадський та політичний діяч, засновник та перший редактор регіональної газети «Вільне слово», зараз керівник інформаційного відділу Трускавецького ГКК «Карпати», автор культових драм «Дрогобицька Голгофа» та «Нескорені», популяризатор героїчного минулого та культурної спадщини Франкової землі.

Тетяна Ільницька, вільний журналіст, співавторка та співорганізаторка літературного фестивалю «Трускавецький ЛітФест», блоґерка та книжкова оглядачка, творча особистість, учасниця ряду соціальних, благодійних та недійних проектів, авторка виставки про багатодітних матерів Трускавця, генератор багатьох цікавих та потрібних ідей.

За небайдужість до процесів, які відбуваються у місті та регіоні, за стійку громадянську позицію, порушення перед владою важливих для міста проблем, творення ініціативних груп мешканців, гуртування громади – за прикладом отця Олекси Пристая, нагороджуються Іван Цегенько та Оксана Мотика (номінація «Громадська діяльність»).

Іван Цегенько, голова Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України», ініціатор налагодження хороших партнерських стосунків Трускавця з містами Польщі, Словаччини та Угорщини, популяризатор Трускавця на міжнародній арені, засновник Клубу готельєрів та рестораторів Трускавця, засновник премій і відзнак «Гордість Трускавця» та «Кришталевий Лотос», активна та творча людина з потужним потенціалом, котра прагне служити своєму краю та народові.

Оксана Мотика – активна громадська діячка, засновниця англомовного табору «Tutor Camp», ініціаторка та організаторка ряду соціальних проектів з вивчення англійської мови у Трускавці, докладає багатьох зусиль у сфері демократизації суспільства, вмілий організатор.

Повний перелік осіб, відзначений Премією отця Олекси Пристая в 2019 році (в алфавітному порядку):

Павло Гурба («Благодійність»),

Леся Дідик («Політика»),

Євгенія Домбровська («Культура»),

Зоряна Домбровська («Політика»),

Тетяна Ільницька («Журналістика»),

Володимир Ільчук («Благодійність»),

Тарас Метик («Журналістика»),

Оксана Мотика («Громадська діяльність»),

Віра Парфьонова («Духовність»),

о. Петро Потоцький («Духовність»),

Іван Цегенько («Громадська діяльність»),

Стефанія Шумило («Культура»).

Вітаємо лауреатів Премії імені отця Олекси Пристая та бажаємо їм надалі трудитися на благо Трускавця і регіону.

Редакція Інтернет-видання «Трускавецький вісник»

P.S. Нагадуємо, що в 2011-2018 роках лауреатами Премії імені отця Олекси Пристая стали:

Баб`як Леся («Культура», 2014 рік),

Балицький Олексій («Політика», 2011 рік),

Бердаль-Шевчик Ірина («Культура», 2017 рік),

Білас Михайло («Культура», 2012 рік),

Білас-Березова Олена («Культура», 2018 рік),

Богуцький Олександр («Громадська діяльність», 2017 рік),

о. Бондарчук Володимир («Духовність», 2012 рік),

Британ Богдан («Журналістика», 2015 рік),

Бродзінський Євген («Громадська діяльність», 2012 рік),

Буртовий Роман («Громадська діяльність», 2015 рік),

Бучацький Мирон («Громадська діяльність», 2011 рік),

о. Бучинський Михайло («Духовність», 2011 рік),

Бучкович Роман («Громадська діяльність», 2014 рік),

Власюк Анатолій («Журналістика», 2012 рік),

Возняк Олександра («Благодійність», 2016 рік),

Габшій Богдан («Політика», 2017 рік),

Гарасимів Леся («Благодійність», 2016 рік),

Говіщак Андрій («Журналістика», 2011 рік),

Головкевич Марія («Благодійність», 2017 рік),

Грабовський Святослав («Громадська діяльність», 2011 рік),

Грицак Лев («Благодійність», 2011 рік),

Грицик Ярослав («Журналістика», 2014 рік),

Грищенко Олександр («Політика», 2017 рік),

Данилишин Михайло («Громадська діяльність», 2018 рік),

Дикало Олег («Благодійність», 2018 рік),

Добровольський Микола («Культура», 2013 рік),

Дорофтей Олексій («Журналістика», 2013 рік),

Заблоцька Надія («Громадська діяльність», 2013 рік),

Заміщак Марія («Духовність», 2014 рік),

Іваник Микола («Громадська діяльність», 2013 рік),

Іванишин Петро («Політика», 2011 рік),

о. Івасівка Петро («Духовність», 2011 рік),

Карпин Олег («Культура», 2016 рік),

Ківацька Катерина («Культура», 2011 рік),

Кісак Ігор («Благодійність», 2014 рік),

Кіт Ярослав («Журналістика», 2011 рік),

Кобільник Лілія («Благодійність», 2017 рік),

Коваль Галина («Культура», 2018 рік),

Когут Юстина («Благодійність», 2015 рік),

Козир Руслан («Благодійність», 2011 рік),

о. Козанкевич Ігор («Благодійність», 2013 рік),

Козявкін Володимир («Благодійність», 2012 рік),

о. Комарницький Михайло («Духовність», 2013 рік),

Копчак Юрій («Культура», 2012 рік),

Крамар Руслан («Благодійність», 2015 рік),

паст. Кузьмич Анатолій («Духовність», 2015 рік),

Кульчинський Андрій («Благодійність», 2013 рік),

Кульчицька Марія («Журналістика», 2016 рік),

Куртяк Олена («Громадська діяльність», 2016 рік),

Кушнір Володимир («Культура», 2015 рік),

Ластовецький Ігор («Політика», 2013 рік),

Лещишин Орест («Журналістика», 2013 рік),

Литвин Анна («Культура», 2017 рік),

Лоїк Людмила («Культура», 2015 рік),

Лужецький Тарас («Благодійність», 2014 рік),

Мартинюк Роксолана («Духовність», 2017 рік),

Матолич Богдан («Політика», 2015 рік),

Мойсеєнко Олександр («Культура», 2014 рік),

о. Нестер Василь («Духовність», 2013 рік),

Нич Ігор («Культура», 2011 рік),

Носова Галина («Журналістика», 2014 рік),

Петранич Олена («Політика», 2016 рік),

Петровський Болеслав («Політика», 2018 рік),

Пилипів Микола («Громадська діяльність», 2014 рік),

Пиців Віктор («Громадська діяльність», 2016 рік),

Пілько Ігор («Політика», 2012 рік),

Пономаренко Наталія («Політика», 2015 рік),

о. Пулик Ігор («Духовність», 2018 рік),

Розора Сергій («Політика», 2014 рік),

Рой Лариса («Духовність», 2015 рік),

Савка Віра («Громадська діяльність», 2015 рік),

Скоп Лев («Культура», 2016 рік),

Солонець Руслан («Громадська діяльність», 2012 рік),

Стародуб Георгій («Політика», 2018 рік),

Стецюк Олег («Журналістика», 2018 рік),

о. Федак Петро («Духовність», 2018 рік),

Федчак Юрій («Журналістика», 2017 рік),

Федько Ніна («Журналістика», 2017 рік),

Фиштик Йосип («Журналістика», 2018 рік),

Халак Василь («Культура», 2013 рік),

Цехмейстер Руслан («Політика», 2016 рік),

о. Цмоканич Ігор («Духовність», 2016 рік),

Чапля Станіслав («Духовність», 2014 рік),

Чебаненко Олександр («Благодійність», 2012 рік),

Чурбанов Сергій («Благодійність», 2018 рік),

о. Шафран Ярослав («Духовність», 2012 рік),

Швадчак Світлана («Журналістика», 2012 рік),

Швед Іван («Журналістика», 2016 рік),

Швець Павло («Політика», 2013 рік),

Шиманська-Карп`юк Галина («Політика», 2014 рік),

Шиманський Володимир («Громадська діяльність», 2017 рік),

Шимко Василь («Громадська діяльність», 2018 рік),

Шиналь Юстина («Духовність», 2017 рік),

о. Щигло Христофор («Духовність», 2016 рік),

Юник Євген («Політика», 2012 рік),

Юринець Ігор («Журналістика», 2015 рік).

Примітка. В 2019 році Премія імені отця Олекси Пристая присуджується востаннє.

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