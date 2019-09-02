Про ситуацію зі станом багатоповерхівок у Трускавці

0 SHARES Share Tweet

Трагедія в Дрогобичі, коли в ніч на 28 серпня ц.р. обвалився цілий під`їзд чотириповерхового будинку і восьмеро осіб загинули під завалами, спонукала до обговорення теми стану багатоповерхових будинків по всій Україні. Не таємниця, що часто звернення мешканців, які просять владу чи житлово-комунальні служби відреагувати на тріщини в будинку чи інші загрози, залишаються без належного реагування. Чиновники обмежуються відписками, як це, до речі, мало місце і в Дрогобичі.

А як виглядає ситуація зі станом житлових будинків у Трускавці? Як у нашому місті-курорті здійснюється нагляд за станом житлових споруд? Хто відповідальний за їхній стан? Чи є будинки, що становлять небезпеку? На ці питання, поставлені в мережі Фейсбук громадським активістом, трускавчанином Андрієм Пристаєм, пробували давати відповідь на виконкомі, котрий відбувся 29 серпня (дивись тут). Вичерпну ж відповідь дав у мережі Фейсбук міський голова Трускавця Андрій Кульчинський:

– Всі багатоповерхові будинки (їх в Трускавці 130) за 3 роки отримали статус ОСББ. Останні 6 перейшли на останньому виконкомі. При їх створенні ми прописали в дефектних актах що потрібно капітально зробити місту. Це м.б. дах, ліфти, електрика, внутрішньобудинкові водяні і каналізаційні мережі. За 3 роки ми вже повністю замінили електричні мережі в 37 будинках, системи водопостачання і водовідведення в 40, капремонт 7 ліфтів, 38 дахів капітально відремонтовано. Робимо в першу чергу найгірші. По програмі 30:70 проведено 153 поточні ремонти і заміни під`їздних вікон. Два будинки мають тріщини сушарок. В 1 вже ліквідували. Є кілька дерев’яних будинків («Пельменна», біля пожежної) у відносно поганому стані. Частково теж проводився ремонт. Відповідальні за стан будинків: голови ОСББ, управитель, балансоутримувач. Всі внутрішні і зовнішні перепланування без погодження архітектора, ДАБІ заборонені. Глобальних порушень по переплануванню перших поверхів нема, бо старі будинки всі в кварталах і нема комерційного призначення. Всі новобудови мають на першому поверсі комерційні приміщення.

Найбільше занепокоєння трагедія в сусідньому Дрогобичі викликала у мешканців т.зв. «хрущовок» на вул. Сагайдачного та вул. Івасюка. В соцмережах почали з`являтися фото тріщин на стінах будинків Трускавця. Трускавчани почали озвучувати проблеми житлового сектору, аварійних будинків як в ОСББ, так і приватних будівель. Це зокрема стосується будинків №8 на вул. Стебницькій, № 53 на вул. Крушельницької, № 15 на вул. Івасюка, № 3 на вул. У. Кравченко, ряду старих двоповерхівок на вул. Бориславській, зокрема одного з найстаріших багатоквартирних будинків курорту на Бориславській, 37.

Проте слід розуміти, що порятунок мешканців – це справа рук не тільки влади чи обслуговуючих компаній, а й самих мешканців. Самовільне перепланування з демонтажем несучих стін, добудови та надбудови, тривале затоплювання підвалів чи технічних приміщень будівель – ці та інші фактори посилюють ризик обвалу. Береженого й Бог береже.

А якщо до цього додати можливість природного чи техногенного землетрусу, якого перманентно очікують з дня утворення провалля на землях Стебницького «Полімінералу» восени 2017 року, то можна спокійно сказати, що впродовж тривалого часу живуть на пороховій бочці не лише мешканці «хрущовок» та інших ветхих будинків Трускавця, але і мешканці новіших багатоповерхівок.

Володимир Ключак

(Переглядів 1 , 16 переглядів сьогодні)