Профілактика туберкульозу

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Туберкульоз – інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу (в народі її називають паличкою Коха). Ця хвороба вражає всі органи і системи, але в 90% випадків уражаються легені.

Як можна заразитися туберкульозом?

Основне джерело інфекції – хворий з відкритою формою туберкульозу. Мікобактеріі туберкульозу переносяться повітрям невидимими найдрібніших крапельками мокротиння, які виділяються при кашлі, чханні, розмові. При вдиханні зараженого повітря мікобактеріі туберкульозу потрапляють в організм здорової людини і викликають захворювання. Рідше зустрічається харчової шлях передачі інфекції – через сире молоко, м’ясо, яйця від хворих на туберкульоз тварин і птахів. Заразитися також можна при користуванні рушником, посудом, постіллю хворого. Можливий також трансплацентарний шлях інфікування (при вагітності від матері до плоду).

Мікобактеріі туберкульозу досить стійкі у зовнішньому середовищі. Наприклад: у висохлі мокроті зберігає свою життєздатність до 1,5 років, на сторінках книг – до 3 місяців, досить швидко гине при попаданні прямих сонячних променів (через 1-2 години), при ультрафіолетовому опроміненні і кип’ятінні вони гинуть через кілька хвилин.

До факторів, що сприяють розвитку туберкульозу, відносяться: недостатнє і неповноцінне харчування, нестача вітамінів, часті простудні захворювання, постійний стрес та куріння.

До групи ризику входять: особи, які перебувають в тісному, постійному побутовому контакті з хворим (студенти в гуртожитку, члени однієї сім’ї); Люди, які зловживають наркотиками, алкоголем; особи без постійного місця проживання; медичні працівники; працівники пенітенціарних установ або ув’язнені. Туберкульоз найчастіше вражає органи дихальної (бронхи і легені) і сечостатевої систем. Ураження кісток тазу і хребта найбільш часто зустрічаються при кістково-суглобових формах туберкульозу.

До основних ознак туберкульозу відносяться: тривалий кашель більше 2-3 тижнів, втрата апетиту, схуднення, біль в грудній клітці, кровохаркання, загальна слабкість, періодичне або постійне підвищення температури тіла, потіння вночі.

При появі перших ознак захворювання необхідно негайно звернутися до лікувального закладу і обстежитися на туберкульоз. Основним методом ранньої діагностики туберкульозу у дорослих є флюорографічне обстеження органів грудної клітини, а серед дітей та підлітків – туберкулінодіагностика (реакція Манту з 2ТЕ).

У 10-15% хворих на початковій стадії туберкульоз нічим не проявляється і є випадковою знахідкою при профілактичному флюорографічне обстеження. У 1/3 хворих відзначаються тільки симптоми функціонального характеру – швидка стомлюваність, підвищена дратівливість, зниження працездатності, слабкість. Ці хворі тривало вважають себе здоровими, за медичною допомогою не звертаються і становлять небезпеку для оточуючих.

Основною профілактики туберкульозу є вакцина БЦЖ – щеплення роблять при відсутності протипоказань в пологовому будинку, на 3-5 день життя дитини. Ревакцинацію проводять при негативній реакції Манту і за відсутності протипоказів в 7років. З метою виявлення хвороби на ранніх стадіях, необхідно проходити флюорографію хоча б раз на рік.

Важливим засобом захисту від туберкульозу є дотримання правил особистої гігієни, утримання в чистоті свого одягу та взуття, часте миття рук. Слід добре харчуватися, їжа повинна бути різноманітною, багатою на білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мікроелементи. Житлові і робочі приміщення слід добре провітрювати, застосовувати вологе прибирання. Відмовитись від паління та алкоголю.

Бережіть себе!

Л.В. Янківська, зав. відділення організації епідеміологічних досліджень ДММВ ЛД ДУ “ЛОЛЦ МОЗ України”

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