Прогрес – це сновидіння…

12.03.2021 | Filed under: Публікації

/12 березня 2021 року планета відзначає Всесвітній день сну/

Сон – це багатовимірна конструкція. Вона дозволяє заходити з нашого тривимірного світу в інші світи, розширювати пізнання Всесвіту. Бог створив сни, щоб вказати шлях тому, хто, очі якого перебувають у темряві (давньоєгипетський текст). Сни зберігають таємницю часу! Вони за хвилину спалюють роки. Ще філософ Платон (429-347 рр. до н.е.) вважав, що кращі люди – це ті, які уві сні бачать те, що інші роблять наяву.

Маги вважають сновидіння мистецтвом гарту енергетичного тіла людини. Вони переконані, що уві сні якась летюча частина залишає тіло, щоб подорожувати в ноосферу, аросферу, долати часи і простори. Колись Михайло Горбачов зізнався, що його дружині Раїсі Максимівні щоночі снилися такі яскраві сни, що кожен з них міг би стати повістю або романом.

Уві сні користувався співаючим фотоапаратом! Одного разу мені снилася Англія. Там оголосили міжнародний конкурс снів. На спеціальних екранах-сновізорах демонстрували кращі сни світу.

Снились квітучі соняшники в кучугурах снігу! Екологічний образ землі: троянда в сигаретному димі…

Вчені експериментально довели, що під час сну відходи діяльності мозку каналізуються в «нижні поверхи» кишечника. Відпрацьовані мізки перетворюються в какашки…

Сни, немов двірники, підмітають вулиці нашої душі, щоб вранці вона була чистішою.

Сон – це будівельник, вчитель і лікар людської душі.

Уві сні ми «ремонтуємо дах», щоб він не поїхав…

Як кажуть лікарі: «Сон – це психічна операція на душі під загальним наркозом». Сни – це екскурсії в Минуле, яке ми перетворюємо в Сьогодення та в Майбутнє.

Есхілів герой («Скутий Прометей») пишався тим, що він першим застосував тлумачення снів. Поль Елюар писав: «Поет – чуйний сновидець!..».

В історії чергуються денні та нічні епохи. “Прогрес – це сновидіння ХIХ століття, подібно до того, як воскресіння було сновидінням Х століття; у кожного часу свої сни”, – стверджував німецький філософ Артур Шопенгауер. Свої «польоти уві сні і наяву» записую в щоденник, який називається ПМ – «Парадоксальна Муза». Десятки зошитів ПМ, списаних за п’ятдесят років, зберігають сни-випробування, сни-будівництва, сни-дороги, еротичні сни … Наведу приклади.

Знаменитий Художник мучився над історичною картиною. Шукав типажі і образи. Я вирішив йому допомогти. З художником розбили камінь і … на зрізі архейського граніту, на екрані сновізора побачив давню епоху. Люди в шкурах йшли вгору від моря по схилу гори і несли камені, ограновані природою. Кожен ніс свій камінь на будівництво храму. “Як ти це бачиш?” – запитав художник. – Я виходжу в астрал, а потім перемикаю канали сновізора…

Сон філософський: У заметіль пророк мені каже таємничі слова: «Час, який пішов, гряде, а який гряде, вже пішов». Я хотів дізнатися істину. Дізнався, але забув – прокинувся, не можу згадати. А жаль.

У кожному з нас є частка Платона і Аристотеля, небесного і земного, вчорашнього і завтрашнього. Людина – це перше спільне підприємство, створене ангелом і дияволом! Драма в тому, що тіло, душа і дух живуть з різною швидкістю і мають різний вік! Тіла, в результаті, приблизно 100 років, душі – 1000, духу – 100 тисяч років! Сон допомагає змішує ці «швидкості» Чим вище швидкість життя душі, тим швидше зношується тіло (гіпотеза).

Дух завжди здоровий! Душа починає хворіти, коли хвилі дурі і духу в фазі резонансу … Так обрушуються мости, коли власні коливання конструкцій збігаються з коливаннями від марширування солдатів. Дурь – позашлюбна (шлюбна) дочка Душі і духу! Дурь п’є, курить, колеться щоб «наздоганяти» швидкість життя Душі і Духа. Хоч трохи, але побігти поруч…

Уві сні душа хоче наздогнати швидкість життя Духа. Уві сні тіло відпочиває, а Душа працює. Сон допомагає будити дурь…

Стратегія життя – в управлінні своїм часом: за добу можна прожити рік. І за день можна витратити всього годину життя. Як? У цьому секрет поетів, філософів і священиків. Час, як енергія і гроші, нерівномірно розподілене на земній кулі. Воно нелінійно в житті кожної людини. Як короткі і довгі ночі. Час фізичний, “тілесний” прив’язаний до ритму сонця і місяця, до сходів і заходів, до зовнішнього космосу, а час “духовний” залежить від людини, від її внутрішнього космосу. Керуючи Часом, поет може “забігати вперед” і передбачати події.

Китоподібні (в тому числі дельфіни), птахи та крокодили мають здатність до однобічного (однопівкулевому) сну. Вони сплять «наполовину»: з однією бадьорою півкулею. Спляча і бадьора півкулі змінюються. Мігруючі птахи виробили цікавий механізм, який дозволяє їм спати під час тривалих перельотів: кожні 10-15 хвилин птах залітає в центр зграї і лише злегка махає крилами. Вона ширяє на повітряних потоках, які створює вся зграя. Потім птиці міняються місцями .. Тварини теж бачать сни, але людина використовує тлумачення сновидінь в своїй практичній діяльності. «Я буду віщати тобі уві сні», – говорить Всевишній біблійного пророка. У снах приховані причини народження і прогресу цивілізації

В епоху світового COVID-карантину належить осмислити роль снів як величезних скарбів, які будуть, можливо, головним багатством в умовах «космічної зими», катаклізмів та інших «ізмів» в прийдешню «сонну епоху». Можливо, що буде введено податок на «розкішні сни». Розгадавши секрети сновидінь, можна використовувати ці знання навіть для гри на біржах, бо там часто спрацьовує Колективне Несвідоме Цивілізації: пристрасті, паніка, ажіотаж, неадекватність, жадібність…

Пізнаючи глибини снів, навчившись ними управляти, лікувати снами, вчити і т.д., ми зробимо духовну революцію на планеті.

Михайло Арошенко, поет, професійний сновидець, автор книги “Вибрані сни. 1990-2010 роки”, спеціально для «Трускавецького вісника»

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