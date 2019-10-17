Прокуратура домоглася постановлення рішення суду щодо повернення державі 4 га лісу біля Трускавця

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Завдяки принциповій позиції прокуратури Львівської області визнано недійсною додаткову угоду до договору довгострокового тимчасового користування лісами та зобов’язано ТзОВ звільнити 4 га лісу, розташованого у Трускавецькому лісництві на території Модрицької сільської ради за межами населеного пункту у Дрогобицькому районі. Про це інформує пресслужба прокуратури Львівської області.

Прокуратура з’ясувала, що цією додатковою угодою замінено сторону договору на інше підприємство, яке нібито є його правонаступником згаданого ТзОВ. Водночас, це неможливо, оскільки фірма заснована як новоутворена юридична особа за рік до припинення попереднього ТзОВ. Більше того, статутним капіталом нового підприємства є права та обов’язки за договором довгострокового тимчасового користування лісами, що суперечить закону. Так, ст.102-1 Земельного кодексу України передбачає, що право користування земельною ділянкою державної власності не може бути внесено до статутного капіталу.

Крім цього, ст.18 Лісового кодексу України забороняє тимчасовому лісокористувачу передавати лісові ділянки у тимчасове користування іншим особам.

Водночас, згідно із інформацією Львівської обласної державної адміністрації, жодних розпоряджень про надання спірної ділянки для довгострокового (на 49 років) тимчасового користування новому підприємству не видавалось.

Таким чином, суд погодився з позицією прокуратури, що нове підприємство отримало у тимчасове користування лісову ділянку вартістю 42 тис грн із порушенням вимог чинного законодавства та усупереч визначеному порядку.

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