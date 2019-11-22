Промоція в Польщі – спільними силами

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Трускавецькі санаторії та готелі продовжують промоцію нашого курорту в зарубіжних країнах. Як інформує на своїй сторінці в мережі Фейсбук депутат Трускавецької міської ради, заступник генерального директора ДП «Санаторій «Кришталевий Палац» Юрій Яворський, вже третій рік підряд оздоровчо-відпочинкові можливості курорту Трускавець презентуються на туристичній виставці International Travel Show TT Warsaw в м. Варшава (Республіка Польща). Вже не вперше різні санаторно-відпочинкові заклади Трускавця об`єдналися, щоб спільним стендом та спільними силами показати за кордоном потенціал Трускавця, його пропозиції в сфері лікування, оздоровлення, відпочинку, розповісти про цілющу «Нафтусю» та про переваги Трускавця як курорту світової слави.

Спільним стендом на TT Warsaw виставляються трускавецькі оздоровниці “Mirotel”, “Кришталевий палац”, “Алькор”, “Карпати”, “Кристал/Алмаз”, окремо – “Женева”, інформує директорка КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр», депутатка ТМР Віра Сазонова, котра також бере участь в цій міжнародній туристичній виставці в Республіці Польща.

«Польські туристи відвідують Львівщину як з метою відпочинку, так і оздоровлення. Курорти Трускавець та Східниця з унікальними мінеральними джерелами є одними з найпопулярніших дестинацій серед польських туристів на Львівщині. Дуже тішить, що наша область вражає мандрівників із Польщі, які завжди хочуть повертатись знову і знову. Цьому сприяє унікальні природні ресурси, професійний сервіс з надання послуг, відсутність проблеми вибору екскурсійних турів польською мовою, розвинута інфраструктура», – зазначає заступник начальника управління туризму та курортів Львівської ОДА Тарас Лозинський.

Цього року TT Warsaw – найпрестижніший туристичний ярмарок у Польщі, який проходить у Палаці культури та науки. Щороку на захід приваблюють експонентів з усього світу, що дає їм можливість представити свої пропозиції, налагодити та підтримувати ділові стосунки, а також дізнатися про останні тенденції в туристичній галузі. Широкий спектр супровідних заходів, організованих під час заходу у формі презентацій, конференцій, семінарів та тренінгів, приваблює професіоналів з Польщі та за кордоном, а зустрічі з відомими мандрівниками під час дня відкритих дверей виступають магнітом для широкої аудиторії, яка відвідує ярмарок.

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