Трускавець рекламується в Києві

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Управління розвитку міста Трускавецької міської ради здійснює системну та цілеспрямовану рекламну та промоційну кампанію міста-курорту Трускавець. Цьому сприяють як івенти (події) типу фестивалів, конкурсів чи форумів, так і безпосередня реклама курорту.

Так, в грудні реклама «На Різдво у Трускавець» була розміщена на трьох вузлових станціях метро у Києві: 1) Виставковий центр, 2) Театральна, 3) Палац Спорту. Про це інформує пресслужба Трускавецької міської ради.

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