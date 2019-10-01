Трускавецька міська рада звернулася з проханням відновити потяг сполученням «Могильов – Трускавець – Могильов»

01.10.2019 | Filed under: Новини

Сьогодні, 1 жовтня, відбулася LXI позачергова сесія Трускавецької міської ради сьомого демократичного скликання. За пропозицією депутата Руслана Пристая (фракція ВО «Свобода») в порядок денний сесії було внесено питання відновлення залізничного сполучення між Трускавцем та білоруським містом Могильов. Мова йде про потяг «Могильов-Трускавець-Могильов» Білоруської залізниці, який успішно зарекомендував себе минулого року (курсував з 2 червня по 30 вересня, читай тут).

Депутати підтримали підготовлений проект рішення з цього питання, та звернулися в МЗС України, Посольство України в Республіці Білорусь та ПАТ «Укрзалізниця» з обґрунтованими аргументами на користь відновлення такого сполучення між українським курортом та важливим білоруським містом. Хоча на даний час існує авіа- та автобусне сполучення Львова з білоруськими містами, проте залізничне сполучення Могильова та Трускавця пожвавило б туристичний рух між нашими дружніми країнами та містами. Рішення прийнято одноголосно.

Питання відновлення залізничного сполучення між Могильовом та Трускавцем стане предметом розгляду на українсько-білоруському Форумі, котрий відбудеться в жовтні ц.р. в місті Житомирі. Тому рішення ТМР з цього питання є вкрай актуальним та необхідним.

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