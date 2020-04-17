Приватні інвестиції змінюють серце Трускавця

17.04.2020 | Filed under: Новини

На території, яка прилягає до центрального бювету курорту Трускавець, цього тижня розпочалися масштабні роботи з реконструкції. Про це інформує пресслужба Трускавецької міської ради. Результатом реконструкції стануть замощення площі перед бюветом гранітною бруківкою (основа – армований бетон), реставрація території під грибками, відновлення фонтану, заміна комунікацій, нове освітлення. В планах також реставрація даху і фасаду бювету. Всього проєкт передбачає роботи на 3 300 кв.м.

«Робота біля центрального бювету кипить. Знімається вся бруківка. Готується місце для зняття ґрунту під заливку армованого бетону, по якому встановиться нова гранітна бруківка. Старі гранітні сходи знімаються на реставрацію. Роботи виконуються якісно, адже інвестора цікавить надійність. Приватні інвестиції змінюють серце Трускавця», – зазначає міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, котрий щодня здійснює моніторинг.

Роботи виконуються за приватні кошти інвестора – нових власників ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Реконструкція площі перед центральним бюветом Трускавця продовжиться і після Великодніх свят, адже об’єм запланованих робіт грандіозний.

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