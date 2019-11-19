Ремонт даху школи-гімназії буде завершено до кінця року

19.11.2019 | Filed under: Новини

З Державного фонду регіонального розвитку України буде додатково виділено 2 мільйони гривень, щоб до кінця 2019 року завершити капітальну реконструкцію даху НВК «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця. Про це 18 листопада на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив начальник відділу освіти Орест Лобик.

«В цьому році на дах школи-гімназії пішло 7 мільйонів гривень з ДФРР та 2 мільйони з міського бюджету. Для остаточного завершення робіт потрібно ще 2 мільйони, адже сама конструкція даху досить складна. На об’єкті працюють чотири бригади, тож до кінця року дах буде зроблено», – зазначив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Під час свого виступу на нараді Орест Лобик також поінформував, що з державного та обласного бюджетів надійшло 160 тисяч гривень на проведення швидкісного Інтернету для шкіл міста, 200 тисяч – на ремонт підлоги харчоблоку школи №2-гімназії, 200 тисяч – на завершення робіт в д/у «Теремок» по підмостці та сходах, 240 тисяч – для кабінету української мови (буде зроблено ремонт класу та закуплено меблі і техніку). У грудні очікується надходження 200 тис. грн. для реконструкції актового залу СЗШ №3 м. Трускавця.

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