Ремонт даху школи-гімназії буде завершено до кінця року

0 SHARES Share Tweet

З Державного фонду регіонального розвитку України буде додатково виділено 2 мільйони гривень, щоб до кінця 2019 року завершити капітальну реконструкцію даху НВК «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця. Про це 18 листопада на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив начальник відділу освіти Орест Лобик.

«В цьому році на дах школи-гімназії пішло 7 мільйонів гривень з ДФРР та 2 мільйони з міського бюджету. Для остаточного завершення робіт потрібно ще 2 мільйони, адже сама конструкція даху досить складна. На об’єкті працюють чотири бригади, тож до кінця року дах буде зроблено», – зазначив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Під час свого виступу на нараді Орест Лобик також поінформував, що з державного та обласного бюджетів надійшло 160 тисяч гривень на проведення швидкісного Інтернету для шкіл міста, 200 тисяч – на ремонт підлоги харчоблоку школи №2-гімназії, 200 тисяч – на завершення робіт в д/у «Теремок» по підмостці та сходах, 240 тисяч – для кабінету української мови (буде зроблено ремонт класу та закуплено меблі і техніку). У грудні очікується надходження 200 тис. грн. для реконструкції актового залу СЗШ №3 м. Трускавця.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)