Рік без зарплатні

13.03.2020 | Filed under: Новини

Члени чотирьох дільничних виборчих комісій у Дрогобицькому виборчому окрузі № 121 досі не отримали платню за роботу на дільницях під час ІІ туру президентських виборів. Дві Підбузькі, одна Дрогобицька та одна Трускавецька ДВК бездоганно виконали свою роботу, проте кошти за неї так і не отримали. Про це інформує наше власне джерело.

Члени ДВК висловлюють припущення, що гроші міг взяти хтось замість них шахрайським способом, адже в довідці про доходи з податкової ці суми вказані як нараховані та виплачені. Насправді ж люди цих грошей не отримали.

З цього питання відкрито кримінальне провадження, але від цього членам ДВК аж ніяк не легше. Не додає оптимізму і той факт, що члени ДВК в кримінальному провадженні не йдуть як потерпілі, а просто як опитані свідки.

21 квітня 2020 р. виповниться рік від дня голосування виборців у другому турі виборів Президента України, проте справа виплати належно зароблених зарплат членам кількох ДВК на Дрогобиччині так і не зрушила з мертвої точки. Люди готові подавати позов до суду, щоб захистити свої права та отримати зароблене. За рік часу проблему людей не змогли вирішити ні ЦВК, ні ОВК, ні обласна та районна влада, ні правоохоронні органи. Не змогли чи не захотіли, а просто відмахнулися від людей?

Серед потерпілих із Трускавця – члени ДВК № 461815 (ДЮСК «Спортовець»).

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