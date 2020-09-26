Роздуми про Дрогобич – місто мого життя

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Звучить дуже гарно, особливо для Кучми, який вибрав ці слова девізом для своїх білбордів. Можна сказати – чітко по Фрейду, але тяжко сказати чи так воно є. Як тоді Ластівка і Славське з його пансіонатами, багатоквартирний Львів, Москва і Тюмень (там він вчився, нібито, на лікаря), Київська та Одеська області? А ті кримінальні провадження, які були відкриті по факту не внесення в декларацію майна, нехай навіть арештованого, але його? Тяжко сказати, чи Дрогобич це місто придатне для життя Кучми в ньому.

Кучма рветься до влади, бо добре розуміє, що у випадку програшу (а так і буде!), коли новий очільник проведе аудит, то виявиться, що місто – банкрут з дефіцитом (приблизно 100 млн.грн.). Так, борг водоканалу за європейський кредит у 3 млн.дол. становить біля 50 млн. грн., борг теплоенерго – ще майже 10 млн. грн. Борг за ще колись вивезене на чужі полігони сміття – 7 млн. грн. (по них ідуть вже судові процеси) і, щоб не арештували рахунки, КМГ розділили на дві частини та створили цілий центр управління ним, новий КП. На Гайдамацькій накопичено більше 150 тис. т. сміття і, щоб це екологічне лихо прибрати з міста, потрібно ще біля 15 млн. грн. Просто нагадую людям, як їх в черговий раз розвели, коли тариф за вивіз сміття зріс з 12 грн до 34 грн. і які надалі залишаються мовчазними і покірливими, навіть після того, коли взнали, що сміття не покидало і надалі не залишає межі Дрогобича. Мешканці просто мовчки сплачували платіжки із зображенням Жирного, який за допомогою кучмістів грабував їхнє місто.

Слід згадати, що так, як за 5 років мудрого керівництва Кучми в місто не прийшов жодний інвестор і не відновило роботу жодне підприємство, то відповідно до кінця року недобір поступлень в міську казну становитиме орієнтовно 15-20 млн.грн. (в першому кварталі становив майже 12 млн)., тільки по тій статті.

Недопоступлення коштів – це невиплата зарплати бюджетникам! Думаю, медики не забули, як в 2019 році цілих 6 місяців, та навіть більше, були без зарплати. Уявіть собі, вони навіть посміли зіпсути настрій Кучмові та його псам під Новий рік, заблокувавши дороги та влаштовуючи гладіаторські бої під Ратушею – і, як наслідок, поламані руки та побиті медики цією сворою. Доведені до відчаю медики, коли їх не чули, коли не мали чим оплатити за проїзд, коли їхні діти голодними очима дивилися на них, почали масово вже самі звільнятися і їхати на заробітки в сусідні країни.

До речі, освітяни також попали під роздачу, правда, вони трохи менше були без зарплати, але своє наздогнали. Навесні, під час карантину, Дрогобич виявився єдиним містом в області, яке оголосило простій, і людям в такій важкій ситуації платили тільки тарифну ставку. Простіше – в кожного вкрали по 2 тис.грн., хто отримував з міського бюджету. І медики, і освітяни, на відміну від мера і його придворних лакеїв, не мали ні премій по 150-300 відсотків, ні допомог, ні зарплати у 40-70 тис.грн. на місяць під час карантину.

В місті чийогось життя, за нинішнього мера, почалась безглузда і беззаконна кадрова політика: непрозорі конкурси в медицині і освіті тільки одного гравця з недопуском неугодних, призначення на керівні посади відділу освіти та антикорупційного, заступників мера, циркові призначення директорів ринку, Шевяка, Щербу, Жирного, Качмара, Дзюрах, Коцюбів, Чубу….. і до повного комплекту, ще й Цвігуна. Всі ці дійства відбуваються в найрейтинговішому, найпрозорішому, найтитулованішому, найвідкритішому місті. Ну чому ми так тоді найгірше живемо, ніж сусідні не титуловані міста, чому ми не бачимо той рай, крім кучмопомазаних?

Про земельні афери, роздачу ділянок нині діючим депутатам та їхнім родинам, відкупні для всіх поліцейських, прокурорських, СБУшників, уникнення аукціонів та конкурсів – привело до недоотримання бюджетом міста, за словами Тараса Демка як члена бюджетної комісії та єдиного опозиціонера з депутатського складу, біля 100 млн.грн. А про зонінг та детальні плани – ніхто і не чув, і не бачив. Одна земельна ділянка діставалась тому, хто скоріше до неї добіжить або більше запхає в кишеню. Прикладом такого кучмівського блюзнірства було проведення земельного аукціону приватизованої вже ділянки. Ця подія навіть здивувала Муля Романа як учасника процесу і переможця, якого вже тяжко чимось настрашити, але Кучмі таки вдалося. Про Дзюрах і пажів буде окрема розмова, бо ті всі схеми і оборудки з землею вимагають більш детального опису з номерами всіх кримінальних проваджень, і то з самого початку вступу на престол Кучми, який він зразу приватизував у “своє місто”.

О, Кушлик!!! Як про тебе можна забути, комунальний бог?! Я навіть боюся визначити хто крутіший – Юра чи Росоха, чи Пелещачка. Їхні оборудки та придумування, і прокручування схем можуть стати темою для кандидатської дисертації любої правової держави, але не в нас. Потрібно мати ще яку голову і відвагу, щоб намахати самого Шутка і Ямельницького, а про Кличка вже мовчу. Стати головою “Удару”, посунути таких маститих зубрів, вкрасти з Кучмою гроші, який Кличко дав на площу – то треба мати відвагу. Правильно: як красти, то мільйони.

Цікаво, що буде із землею та майном сіл, які ввійдуть в склад Дрогобицького ОТГ, а Кучма та його яйця, які він порозкидував у всі партії, стануть золотими, тобто пройдуть, на його думку. Аж стає страшно жити в моєму Дрогобичі.

Так, в місті зроблена нібито площа (без заміни комунікацій і плиткою сумнівної якості, де пару мільйонів злилося у спотворені лівньовки), замінено вуличне освітлення (де мали мінятися, навіть стовпи і дроти, а так збагатилися статки Жирного, і не тільки), відновлено роботу басейну (дотепер шукають вивітрених 2,7 млн.грн.). Але, як зробив допис у ФБ обласний депутат від, колись популярного Наркокартелю, Андрій Ковч: “на це були виділені з державного та обласного бюджетів 30 млн на площу, 20 на освітлення, і 10 – на басейн.” Серйозна сума, навіть щоб купити Лексус і нерухомість по Україні. Хоча Ковч, разом з Масним, через свої фірми, на свій страх та ризик, прикриваючись паролем “Боря”, теж роблять чудеса в дерибані коштів на ремонти та всюди, де можна підзаробити на державному бюджеті. Треба надати належне квартирантам нашого міста, що правоохоронні органи поставили їх на касу. Виникає ще раз питання – в чому заслуга мера, така дуже велика, просто неоціненна?

Окремої теми в славному місті заслуговує медійна увага до себе коханого – за бюджетні гроші в міській раді працює штат придворних плебеїв-восхвалителів, які систематично проводять шоу (на цілу годину, щоп`ятниці) для народу, щоб не виникало дурних запитань – що з`їв, що випив, з ким поїхав у турне. В штаті Народного дому є ставки власного телебачення, де всі події в житті міста важливі і мізерні не відбуваються без нього, особливо де треба сфармазонити – особливо під час засідань комісій, конкурсів, сесій – тобто всюди перший, і красивий, і накрохмалений. Колись про Йосипа Сталіна говорили, що він усюди хотів бути в центрі уваги: на весіллях – молодим, на похоронах – покійником.

Напевне тому в час пандемії на День міста були такі пишні гуляння без дотримання карантинних вимог, що вимагається у помаранчевій зоні, з рекламою себе і за наші гроші. Чому не складено жодного протоколу нашими правоохоронними органами? Де ділися наша поліція і муніципали? За такі дії в Запоріжжі, в цей самий день, скандал був на всю Україну. Ну точно тобі Дрогобицька народна республіка. Борис Олександрович, як живеться і спиться в заробленій квартирі за ДНР?

Звичайно, що теперішнім депутатам Кучма вигідний, бо погодив усі схеми викачування ними коштів за землю, за ремонти, за харчування дітей і ще багато за…., і, які вже є в оновлених списках у прохідній частині, і в нових партіях, одним словом – політична проституція.

Тому, судячи з гасла Кучми: “Творимо історію нашого міста разом”, так і проситься послати з їхніми жирними, щербами, кушликами, дзюрашками, цвігунами…., секретарками, радницями і іншими політичними присосками в історію, і забути, як страшний сон.

Лідія Надкернична, Фейсбук

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