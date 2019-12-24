Розкрадання віковічних дубів на Львівщині на понад 700 тисяч гривень викрила СБУ

0 SHARES Share Tweet

Масштабну незаконну вирубку цінних порід деревини у заповіднику Дрогобича блокувала Служба безпеки України. Про це інформує пресцентр СБУ.

З території парку, що перебуває на балансі Департаменту міського господарювання Дрогобицької міської ради, ділки нелегально вивозили протиправно зрубані дерева для переробки та продажу.

За результатами обстеження, проведеного екологічною інспекцією встановлено, що зловмисники знищили понад 100 віковічних дубів та завдали державі збитки на більше ніж 700 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Викриття проводилось спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Дрогобицької місцевої прокуратури.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)