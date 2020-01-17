СБУ викрила дрогобицьких махінаторів на смітті

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У Дрогобичі Служба безпеки України викрила керівництво комунального підприємства, яке організувало механізм розтрати бюджетних коштів, виділених на утилізацію відходів, чим спричинило екологічну небезпеку в регіоні. Про це інформує пресцентр УСБУ у Львівській області.

Оперативники спецслужби встановили, що директор одного з комунальних підприємств Дрогобицької міськради привласнив понад мільйон гривень бюджетних коштів під час вивезення та утилізації твердих побутових відходів. Посадовець дав вказівку складувати відходи на території облаштованій нібито під сортувальну лінію, якої фактично немає.

У листопаді 2019 року Державною екологічною інспекцією у Львівській області був складений протокол щодо порушень експлуатації земельної ділянки. Згідно з документом на вказаній ділянці виявлено перевищення вмісту забруднюючих речовин відносно фонової проби: цинку, фосфору, свинцю, нітратів, хлоридів. Екоінспекцією вживаються заходи щодо нарахування суми завданих збитків внаслідок забруднення земель, яке заподіяло комунальне підприємство Дрогобицької міської ради.

Наразі співробітники СБУ провели обшуки у службових і нежитлових приміщеннях комунального підприємства, де виявили та вилучили фінансову та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення оборудки.

У межах розслідування кримінального проводження, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення про підозру у вчиненні злочинів одному із керівників комунального підприємства.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Обшуки проводились спільно зі слідчими Дрогобицького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області під процесуальним керівництво Дрогобицької місцевої прокуратури.

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