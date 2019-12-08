СБУ викрила підпільну гуральню в Стебнику

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За матеріалами Служби безпеки України до суду скеровано обвинувальний акт по підозрі організованого злочинного угруповання, яке створило мережу незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв. Про це інформує пресцентр СБУ.

На території Львівської області, а конкретно в місті Стебнику семеро мешканців регіону налагодили протиправну схему циклічного виробництва контрафактної горілчаної продукції з нелегальної сировини сумнівної якості, яку їм поставляв тернополянин. Готову підробку зловмисники реалізовували в різних регіонах України під виглядом відомих брендів з використанням фальсифікованих марок акцизного податку.

Під час обшуків правоохоронці виявили спирти невідомого походження, партію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму понад 1 мільйон гривень та підроблені марки акцизного податку.

За вказані правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області.

Незаконну ґуральню відкрили у Стебнику ще в серпні минулого року. Саме там підробляли алкоголь, який потрапляв на столи звичайних українців і міг призвести до летальних випадків. Під час обшуків правоохоронці виявили понад 5 тис літрів етилового спирту, 5 тис пляшок готової продукції різних торгових марок та більше 5 тис підроблених акцизних марок.

«Шановні мешканці регіону! Реалізація вказаних матеріалів відбулась завдяки свідомості громадян, які вчасно поінформували Службу! Сподіваюсь на подальше сприяння громади в спільній боротьбі задля благополуччя Львівського регіону», – прокоментував подію начальник УСБУ у Львівській області Юрій Гончаров.

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