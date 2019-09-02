Розпочався новий навчальний рік (+ фото)

0 SHARES Share Tweet

Святом близнят можна назвати початок нового 2019-2020 навчального року у навчально-виховному комплексі «СЗШ №2-гімназія» м. Трускавця. Бо до трьох перших класів пішло кілька пар двійняток і одна пара трійняток. А всього лави школи-гімназії поповнило близько сотні першачків.

Свято Першого Дзвоника (День Знань) цьогоріч проходило 2 вересня. Годинна насичена програма виявилась дещо заскладною для окремих учнів, котрі мліли у спекотний передгрозовий час. В цілому ж свято було радісним і життєствердним, а оптимізму додавали ці разючі зміни, котрих зазнав зовнішній вигляд школи-гімназії за останні три літні місяці. Замість сірої коробки – красивий фасад з шатровим дахом. І видно, що роботи триватимуть й надалі. Приємні сюрпризи очікують на учнів також всередині школи – у класах, навчальних кабінетах, коридорах, їдальні.

Божого благословення спільно з дітьми, вчителями та батьками попросив, з напутнім словом виступив та на шкільну дорогу поблагословив отець-декан Петро Івасівка. До присутніх також зверталися щасливий батько двійняток-першокласниць, депутат Львівської обласної ради (фракція «Батьківщина»), голова правління ЗАТ «СГК «Дніпро-Бескид» Олександр Чебаненко, щасливий дідусь першокласника, голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця, генеральний директор ГКК «Карпати» Лев Грицак, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, директор школи-гімназії Роман Гудзеляк. У їхніх виступах вчувалися щирі нотки гордості за 2 школу, радість від того, що незважаючи на негаразди в країні школа не просто утримується на плаву, а розвивається і дає можливості розвитку новим і новим поколінням юних трускавчан.

Перший дзвінок пролунав сьогодні не лише у трьох школах Трускавця. Новий навчальний рік, який розпочався з настанням календарної осені, для тисяч українців означає настання нового статусу – батьків школярів. Нова українська школа в новий навчальний рік вступає з новою міністром освіти, новим урядом, новими очікуваннями. Першачки мають навчатися аж 12 років, і є багато голосів проти такого нововведення, адже головне не тривалість навчання, а якість навчально-виховного процесу, не знання, а здобуті вміння та навички, не бали на ЗНО, а здоров`я дітей та їхнє вміння знайти своє місце у житті.

В цей день, на Свято Першого Дзвоника чутно лише найщиріші, найпрекрасніші побажання на адресу як першокласників, так і майбутніх випускників та всіх школярів. Нехай же всі вони збудуться, і цей новий навчальний рік буде плідним, радісним, щасливим та успішним для всіх. З Богом!

Володимир Ключак, фото Ігоря Ластовецького



(Переглядів 1 , 8 переглядів сьогодні)