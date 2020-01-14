Розшукується дрогобичанин, який викрав у Львові автомобіль

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Працівники Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, розшукують Людкевича Назарія Володимировича, 10.03.1996 р.н., уродженця міста Дрогобич. Всіх, кому що-небудь відомо про його місце перебування, поліція просить терміново повідомити за номером: 8 (032) 238-95-51 чи 102.

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