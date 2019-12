Rzeszów i Truskawiec – miasta partnerskie

0 SHARES Share Tweet

Polskie miasto Rzeszów, stolica województwa Podkarpackiego stało się nowym partnerem uzdrowiska Truskawiec w obwodzie lwowskim. Umowę o partnerstwie i współpracy podpisano 11 grudnia w Truskawcu w Muzeum Mychajła Biłasa, Mistrza Sztuki. Jest to miejsze bardzo symboliczne, albowiem w czasie II RP w tym drewnianym gmachu zbudowanym w stylu zakopiańskim mieściła się willa Goplana właściciela Truskawca i burmistrza Drohobycza Rajmunda Jarosza. I niejeden wybitny mąż stanu Polski gościł w tych ścianach nie mówiąc już o prezydentach i ambasadorach państw zagranicznych.

Dokument o partnerstwie między Truskawcem i Rzeszowem został podpisany przez burmistrza Truskawca Andrzeja Kulczyńskiego oraz zastępcę Prezydenta Rzeszowa Stanisława Sienkę. W ceremonii podpisania ważnego porozumienia dwustronnego wzięli udział szefowie sanatoriów Truskawca, członkowie rady miasta, elity edukacyjne, członkowie delegacji niemieckiego partnera Truskawca – Ziemi Wathlingen w Dolnej Saksonii.

Przed podpisaniem dokumentu o współpracy Stanisław Sienko i Andrzej Kulczyński krótko opowiedzieli o drodze ku porozumieniu.

– Historia naszej dzisiejszej umowy jest bardzo krótka. Gdy otrzymaliśmy propozycję podpisania umowy partnerskiej z uzdrowiskiem Truskawiec, to bez zastanowienia podjęliśmy taką decyzję. Rada miasta jednogłośnie (a mamy 25 radnych) podjęła decyzję o podpisaniu tej umowy. Miasto Rzeszów jest miastem wojewódzlim, liczy 220 tysięcy mieszkańców, mamy 50 tysięcy studentów. Dwie godziny czasu drogi – i już jesteśmy tutaj, w Truskawcu. Jesteśmy zauroczeni waszym pięknym miastem, pięknie to miasto się rozwija. Widzimy tutaj budowle, a jeżeli coś się buduje, to świadczy to o rozwoju. Po podpisaniu umowy ustalimy kierunki naszej współpracy i ich szczegóły, – powiedział zastępca Prezydenta Rzeszowa Stanisław Sienko. On też przekazał najserdeczniejsze pozdrowienia miastu Truslawiec i jego władzom samorządowym od Prezydenta Rzeszowa dra h.c.Tadeusza Ferenca.

Natomiast Andrzej Kulczyński nawiązał do czasów II RP gdy Truskawiec kilkakrotnie był nagradzany złotym medalem jako najlepsze uzdrowisko w Polsce. Tu tętniło życie towarzyskie, tu przybywały polskie elity polityczne, literackie, sportowe, zawodowe, tu organizowano wyścigi, konferencje, bale, wystawy. Po 1939 roku życie towarzyskie Truskawca obumarło, a po 1945 w najsłynniejszym polskim uzdrowisku utworzono kołchoz im. Szewczenki. W kościele, gdzie występował Jan Kiepura, umieszczono skład soli, a w willach zamieszkały „kulturalni” Sowieci.

Po roku 1991 kontakty Truskawca z Polską zaczęto odnawiać. Teraz Truskawiec jest najpopularniejszym ukraińskim kurortem wśród Polaków. W latach 2010-2015 tu na leczenie i wypoczynek przyjeżdżało nie więcej niż półtora tysiąca obywateli Polski coroku, natomiast w 2016 gości z Polski było już 4,2 tysięcy, w 2017 – 11,3 tys., w 2018 – 20,3 tys. Tylko za 9 miesięcy 2019 roku w Truskawcu na leczeniu sanatoryjnym było 18,8 tys., oczekuje się, że do końca roku ta liczba wzrośnie do 25 tys. Kuracjusze z Polski stanowią lwą część zagranicznych gości Truskawca.

Rzeszów – trzynaste miasto partnerskie Truskawca w Polsce. Pierwszą była Limanowa, potem Jasło, Działdowo, powiat Sanocki, gmina Rymanów, gmina Kołobrzeg, gmina Zaklików, Goryniec Zdrój, Rymanów Zdrój, Dębica, Uniejów, Świnoujście. Podpisana jest też umowa o partnerstwie Truskawca z Fundacją „Ludzie. Umiejętności. Kultura”. Zaplanowane jest podpisanie umowy o partnerstwie z Ustrzykami Dolnymi i z miastem Sanokiem (z powiatem Sanockim współpraca trwa już wiele lat).

Truskawiec dla Rzeszowa stał się czwartym ukraińskim miastem partnerskim po Lwowie, Iwano-Frankowsku (dawnym Stanisławowie) i Łucku. Liczący 220 000 mieszkańców Rzeszów ma współpracę z miastami partnerskimi w różnych krajach, w tym w Chinach.

Podczas ceremonii podpisania umowy o partnerstwie do słowa byli zaproszeni deputowany Lwowskiej Rady Obwodowej, dyrektor generalny sanatorium „Dnipro-Beskid” w Truskawcu Ołeksandr Czebanenko, rektor Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki Nadija Skotna, docent katedry historii z tejże uczelni Iwanna Łuczakiwska, dyrektor Centrum Międzynarodowego „Europejska integracja Ukrainy” Iwan Ceheńko, przedstawiciel samorządu Ziemi Wathlingen (Republika Federalna Niemiec) Roland Daner.

Po ceremonii podpisania umowy o partnerstwie między Truskawcem i Rzeszowem występ ludowego zespółu instrumentów ludowych „Hałyczany” Domu Ludowego Truskawca przypomniał kolędami o nadchodzących Świętach Bożonarodzeniowych.

Włodzimierz Kluczak tekst,

Łesia Bodnar zdjęcia

