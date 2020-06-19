Садівництво та городництво: правові питання

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Технічний прогрес відбувається у суспільстві з неймовірною швидкістю. З’являються нові форми та методи роботи. Але разом з тим є види діяльності, які не втратили своєї актуальності. Серед них і садівництво, городництво, сінокосіння, випасання худоби. Тому сьогодні на прохання наших читачів ми говоритимемо про правовідносини, які породжують ці види землекористування громадян. Наша гостя – директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

– Чи можна особі отримати безоплатно у власність земельну ділянку для ведення індивідуального або колективного садівництва?

– Так, особа має право набути безоплатно у власність земельну ділянку для ведення індивідуального або колективного садівництва. Зауважу, що таким правом наділені лише громадяни України. Окрім того, вони можуть для таких цілей також орендувати земельну ділянку. А іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи, можуть мати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва лише на умовах оренди.

– Для чого можуть використовуватися такі земельні ділянки?

– Земельні ділянки, які призначені для садівництва, можуть використовуватися:

– для закладання багаторічних плодових насаджень;

– вирощування сільськогосподарських культур;

– для зведення необхідних будинків, господарських споруд.

– Чи потрібна від членів садового товариства згода на приватизацію земельної ділянки громадянином?

– Ні, приватизація земельної ділянки громадянином – членом садівницького товариства здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства.

– Чи можуть громадяни для потреб городництва отримати в оренду земельну ділянку?

– Так, звичайно, громадяни або їх об’єднання можуть отримувати в оренду земельні ділянки для городництва із земель державної або комунальної власності.

– Чи можна на цих земельних ділянках зводити капітальні будівлі?

– На земельних ділянках, наданих для городництва, не можна споруджувати капітальні будівлі і споруди, закладати багаторічні плодові насадження. Водночас, на таких земельних ділянках можуть бути зведені тимчасові споруди для зберігання інвентарю та захисту від непогоди. Але слід пам’ятати, що побудовані тимчасові споруди підлягають знесенню власниками цих споруд за їх рахунок після закінчення строку оренди цієї земельної ділянки.

– А чи можуть громадяни можуть орендувати земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби?

– Громадяни можуть орендувати земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби. Та більше того – сільські чи селищні ради, а також органи державної виконавчої влади можуть створювати на землях, що перебувають у комунальній чи державній власності, громадські сіножаті і пасовища.

– Чи потрібно змінювати цільове призначення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у разі, якщо вона буде передана юридичним особам, котрі будуть використовувати її для фермерства?

– За таких обставин, як Ви назвали, не потрібно змінювати цільове призначення земельної ділянки, передбаченої для ведення особистого селянського господарства.

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Ми і надалі продовжимо серію наших консультацій у сфері земельних правовідносин. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

Разом з тим, інформуємо, що для отримання: правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03,

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук-сторінки https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро),

– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян.

Дистанційний пункт консультування бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа. Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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