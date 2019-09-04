Ще є можливість переглянути фільм «Іловайськ 2014»

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В кінотеатрах України триває прокат фільму «Іловайськ 2014». Стрічка розповідає про трагічну сторінку української історії першого року українсько-російської війни. Розстріл колони українських воїнів став не лише шоком від звірства та нелюдяності росіян, але й стимулом, який дозволив зупинити ворога. День Іловайської трагедії 29 серпня став чорним в українському календарі і з 2019 року відзначається як День пам`яті загиблих захисників України.

Подивитися фільм «Іловайськ 2014» у Трускавці можна в кінотеатрі «Злата» сьогодні, 4 вересня, на сеансах о 14.45 та 18.45.

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