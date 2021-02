Щеня на кремлівському шнурку

0 SHARES Share Tweet

У публікації «Шахрій» на «Трускавецькому віснику від 13 липня 2020 року ми розповідали про горе-політика і горе-писаку Шарія. Сьогодні продовжимо придивлятися до цієї постаті.

Отже. Анатолій Шарій. Хто він? Пес на короткому кремлівському повідку. Друг наших недругів. Ворог України, її майбутнього та її людей. Брехун, боягуз та нікчема. Зараз десь далеко в Іспанії, бо пхати носа на українську територію йому дуже страшно. Але нещодавно він зробив одну велику помилку. Помилку, яка принесе йому біль та сльози.

Щойно закінчилася пресконференція, на якій ми презентували українським ЗМІ результати нашого спільного з InformNapalm розслідування, з якого випливає, що скандал з плівками Деркача не міг би відбутися без такої людини, як Анатолій Шарій. Толік, наприклад, є одним із топ-спікерів на цю тему. Він переконував українців та американців у справжності плівок. Він вимагав негайно відкрити надумані кримінальні справи.

Також в ході розслідування знайшлися інші зацікавлені у зриві американських виборів люди — Портнов (радник Януковича, один із очільників розстрілу на Майдані), Медведчук (кум Путіна), Коломойський (олігарх) та інші особи.

Цього тижня матеріали розслідування отримають Міністерство фінансів США (The U.S. Department of the Treasury), Держдеп США (U.S. Department of State), республіканці, демократи, американські ЗМІ та громадські організації, посольство в Іспанії (Embajada de Ucrania en el Reino de España) та влада багатьох інших країн Євросоюзу. А ми будемо супроводжувати цей проект, поки люди, які в інтересах Росії атакують нашого стратегічного партнера, не попадуть в санкційні списки і не понесуть певних моральних та фінансових втрат.

Розслідування — це лише початок довгої кропіткої роботи з «обнулення» Шарія і компанії — їхнього впливу, авторитету та політичної ваги.

Коли наші партнери з InformNapalm викрили у роботі на Росію Дубінського, а ми допомогли забанити його рахунки та YouTube-канал, ви питали, чи можна так само з Шарієм. Можна, але зробимо ми трохи більше зусиль для такого покидька як Толік нам не шкода.

Нас чекає довга робота. На місяці, а може й роки. Ви бачили наші фінансові звіти — вони складаються з маленьких сум декількох тисяч українців, а Шарій отримує гроші у спортивних сумках олігархічного походження.

І можете бути впевнені – праця над знищенням проросійських чортів продовжиться.

Іван Орисенко

До теми. СБУ оголосила про підозру відомому проросійському пропагандисту Шарію

Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні злочину громадянину України Анатолію Шарію. На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Підозра оголошена під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Зокрема, щодо останньої статті, то мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах А.Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.

Починаючи з 2012 року, через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК («Россия 24», «Россия 1»), телеканал Міністерства оборони РФ «Звезда» тощо.

До уваги слідства були також прийняті неодноразові заяви та звернення громадян і організацій стосовно можливої антиукраїнської діяльності блогера на підставі поширюваних ним матеріалів у мережі інтернет та виступів у російських ЗМІ.

Наразі тривають слідчі дії, продовжується документування усіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності А.Шарія.

Пресслужба СБУ

