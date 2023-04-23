Щодо приватизації земельної ділянки під будинком в умовах дії воєнного стану

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Часто буває так, що громадянин, володіючи житловим будинком, не має документів, які посвідчують його право власності на земельну ділянку, на якій розміщений цей будинок. Що ж тоді йому робити, які етапи варто пройти для того, щоб земельна ділянка як і будинок належали йому на праві приватної власності.

Саме про це ми і говоритимемо із Галиною Ляхович – завідувачкою сектору «Бориславське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пані Галино, скажіть, будь ласка, якими нормативно-правовими актами регулюється це питання?

Дане питання врегульовано зокрема такими нормативно-правовими актами як: Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про державний земельний кадастр», Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

– З чого треба розпочати?

– Приватизацію земельної ділянки слід розпочати з виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Звертаю Вашу увагу на те, що для замовлення та розроблення такої документації не потрібно будь-яких додаткових дозволів.

– До кого треба звертатися громадянину для виготовлення технічної документації?

– Розробниками технічної документації із землеустрою можуть бути:

– юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою;

– фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою. Важлива умова – виконавцем робіт може бути лише особа, яка має сертифікат інженера-землевпорядника. Тому раджу перед укладанням договору поцікавитися у майбутнього виконавця робіт про його наявність. У разі відсутності такого документа проект землеустрою буде вважатися недійсним і здійснити державну реєстрацію земельної ділянки буде не можливо.

– У якій формі виконується ця документація?

– Технічна документація виготовляється у паперовій формі та на електронних носіях. Звертаю увагу, що вартість, строки виконання робіт та інші умови повинні бути передбачені в договорі, який заявник має укласти із землевпорядною організацією. Тому важливо є те, щоб в договорі були вказаний конкретний терміни виконання робіт, який згідно із законодавством не може перевищувати 6 місяців. Наголошую також й на тому, що громадянинові варто обумовити із цією землевпорядною організацією і про те, що її фахівець також зареєструє земельну ділянку в Державному земельному кадастрі. Як правило, так і відбувається. Однак ми зустрічали такі випадки, коли громадянин отримував лише готову документацію на цю земельну діяльну без її реєстрації у ДЗК.

– Який наступний етап?

– Далі необхідно подати клопотання до відповідного органу місцевого самоврядування (сільської, селищної чи міської ради), який передає земельні ділянки комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених Земельним кодексом України. Звертаю увагу, що до клопотання потрібно додати розроблену технічну документацію на земельну ділянку та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Строк розгляду: 1 місяць з дня отримання документів відповідним органом місцевого самоврядування.

За результатами розгляду клопотання Ви отримаєте рішення місцевої ради про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність.

– Цей документ уже засвідчує право власності на земельну ділянку?

– Ні. На жаль, Це помилкова думка наших багатьох клієнтів. Звертаю увагу, що оформлення права власності на земельну ділянку завершується реєстрацією права власності на земельну ділянку. Для цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг та надати такі документи: заяву встановленої форми, документ, що посвідчує особу, засвідчену копію рішення про безоплатну передачу земельної ділянки, витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку; документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Строк розгляду – до 5 робочих днів. За результатами реєстрації права власності на земельну ділянку видається витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, для того, аби приватизувати земельну ділянку під будинком, необхідно пройти послідовно кілька етапів:

– замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у землевпорядній організації.

– подати клопотання про приватизацію земельної ділянки до органу місцевого самоврядування та отримати відповідне рішення;

– зареєструвати право власності на земельну ділянку, звернувшись до центру надання адміністративних послуг.

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У подальших публікаціях ми продовжимо консультації у рамках реалізації проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», що стосуються сфери земельного законодавства, від Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А наразі нагадуємо нашим читачам, що звернутися за допомогою з цього питання Ви можете до бюро правової допомоги. Бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, пл. Чорновола, 2.

Марія Бойко

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