Сім`ї учасників АТО з Трускавця з`їздили на термальні води

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Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, у неділю, 10 листопада, Трускавецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організував пізнавально-оглядову екскурсію в м. Берегово Закарпатської області на термальні гарячі води для сімей учасників Антитерористичної операції та сімей загиблих учасників Антитерористичної операції. Про це на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді повідомила директорка ТМЦСССДМ Оксана Костишин.

Термальні води в Береговому – це місце, де можна відпочити тілом і душею. Цілюща за своїм хімічним складом термальна вода знаходиться біля підніжжя Карпатський гір.

Учасники екскурсії отримали можливість насолодитися чистим повітрям, неповторно красивими гірськими ландшафтами та провели дегустацію закарпатських вин.

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