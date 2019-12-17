Слідчі Дрогобицького відділу поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо зловмисника, підозрюваного у пограбуванні

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Слідчі спільно з оперативниками карного розшуку Дрогобицького відділу поліції встановили, що підозрюваний, 21-річний мешканець Дрогобича, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, зірвав з шиї 31-річного мешканця райцентру золотий ланцюжок та відібрав у нього сумочку з документами і грошима, після чого втік.

Під час досудового розслідування поліцейські зібрали достатньо доказів вчинення зловмисником правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 КК України (грабіж). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко Дрогобицький ВП

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