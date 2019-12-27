Слідчі повідомили про підозру трускавчанину, організатору мережі гральних закладів

0 SHARES Share Tweet

Зловмисника, котрий організував групу для надання клієнтам незаконних послуг, а саме – доступу до азартних ігор, викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (відділу детективів) Головного управління Нацполіції Львівщини спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області та за процесуального керівництва прокуратури області.

Діяльність мережі, до складу якої входило три підпільних ігрових заклади, припинена.

Як встановили поліцейські, заклади були розташовані у містах Трускавець і Стебник та працювали під вивісками операторів лотерей. Однак, фактично, в них у порушення вимог Закону України “Про заборону грального бізнесу в Україні” за допомогою комп’ютерної техніки клієнтам надавались послуги у сфері грального бізнесу із виплатою виграшних коштів.

Усі учасники злочинної групи мали чітко розподілені ролі та обов’язки. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, яке зловмисники використовували для надання клієнтам незаконних послуг, флеш-накопичувачі, «чорнові» бухгалтерські записи, мережеве та інше обладнання, а також грошові кошти, виручені від злочинної діяльності.

Організатору групи, 27-річному мешканцю міста Трускавець та вісьмом учасникам, слідчі повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.28 (Вчинення злочину організованою групою) КК України – ч.1 ст.203 зн.2 (Зайняття гральним бізнесом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

П’ятьом учасникам групи суд, за клопотанням слідчих, обрав міру запобіжного заходу – заставу у сумі 150 тисяч гривень кожному. Невдовзі буде обрано міру запобіжного заходу іншим учасникам групи та організатору роботи гральних закладів.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

(Переглядів 1 , 57 переглядів сьогодні)