Сміх розширює душу на трускавецькому курорті до планетарних масштабів!

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/Першоквітневий подарунок сміхотерапевта – подвійна посмішка!/

Розділіть звичайний бублик навпіл, і ви побачите, що в ньому живе дві посмішки. Посмішка – поцілунок душі! Сміх – це щоденне сяйво розуму!

1 квітня – Всесвітній день гумору і сміху. В Австралії цей день починається буквально зі сміху – сміху птиці-пересмішника кукабарра. В Англії та Німеччині це «День дурнів», в Ізраїлі – «Змагання дурнів» (карткових гравців в підкидного дурня), в Іспанії – «День дурнів», у Франції – «День риби», в Японії – «День ляльок», в Шотландії – «День зозулі»…

За однією з версій, День сміху народився в Стародавньому Римі. Там відзначали свято дурних – вважалося, що першоквітневий обман пов’язаний зі святом на честь божества Сміху. Згідно з іншими версіями, День сміху з’явився в стародавній Індії, де в останній день березня відзначали свято жартів. У країні в цей період святкували день весняного рівнодення, з народними гуляннями, жартами і витівками.

У сучасній Індії члени клубів сміху (сміхо-йоги) організовують процесії, скандують «Хо-хо, ха-ха-ха», танцюють і плескають у долоні, зупиняються, щоб посміятися, і йдуть далі. Індійський анекдот: у індуса народилася четверта дитина і він, заповнюючи анкету, в графі національність написав “китаєць”. Як так, адже ви з дружиною індуси!? здивувався чиновник ЗАГСу. на що батько відповів: я читав в пресі, що кожна четверта дитина, яка народилася на планеті, – китаєць.

Першоквітневий день дурня (愚人节, yúrénjié, буквально: свято дурної людини) – це день веселощів і жартів у всьому Китаї. Кілька років тому в китайській соцмережі Weibo державним інформаційним агентством Сіньхуа був опублікований пост такого змісту: “День дурня не відповідає традиціями нашої країни і головним цінностям соціалізму, ми сподіваємося, що ви не будете вірити чуткам (що з’являються в цей день), а також самі створювати або поширювати їх”. В цілому ж позиція агентства зрозуміла, якби не одне «але»: публікація була розміщена безпосередньо вранці 1 квітня.

Вважається, що в Японію свято прийшло в епоху Едо (1603-1868). У той час воно називалося «День несправедливості». Здається, це був день, коли за допомогою листа вибачалися за різні нечесні справи, такі як, наприклад, брехня або неповернення позичених грошей.

В Англії існує місто дурнів – Гоуфам. У стародавні часи англійські королі могли оголосити своєю землею будь-яку вподобану територію, де ступила їх нога. А в місті Гоуфам (Гауфа) громадяни відрізнялися кмітливістю і спритністю. Ось і вирішили вони обдурити короля і не платити податки. Ця подія відбулася 1 квітня в незапам’ятні часи. З тих пір англійці і відзначають День дурня.

Італійці і французи перетворюють людей в “poisson d`avril” – першоквітневу рибу. Вони намагаються прикрасити спини перехожих, які нічого не підозрюють, наклейками з рибою.

В Америці 1 квітня – день розіграшів і сміху. Наприклад 1 квітня 1835 в одному з найпопулярніших видань з’явилося повідомлення про винахід нового потужного телескопа, за допомогою якого можна уважно вивчити жителів Місяця. За даними видання, лунатики були схожі на крилатих мавп. У цьому винаході жоден читач не засумнівався… Повеселились в наші дні і власники тютюнових компаній завдяки появі в ефірі повідомлення про відкликання всіх сигарет до того часу, поки вони не стануть абсолютно безпечними. Населення спустошило прилавки тютюнових крамниць за лічені години, навіть не спромігшись дослухати закінчення повідомлення, де було сказано: 1 квітня нікому не вірю. Прості американці розігрують один одного не особливо вигадливо. Одна з найпопулярніших жартів – кинутий на дорозі гаманець з прив’язаною до нього мотузкою. Або жарт типу «у вас шнурки розв’язалися», «у вас відвалився каблук».

У Німеччині традиція відзначати 1 квітня з’явилася ще в XVII столітті. Одна з німецьких газет пожартувала, що яйця на Великдень можна не фарбувати, а просто помістити курок в кімнату певного кольору з необхідною температурою, і вони знесуть вам кольорові яйця. Барон Мюнхгаузен народився не на порожньому місці: всі його неймовірні і виключно правдиві історії химерно перепліталися з тими, що німці розповідали один одному 1 квітня дітей посилали в аптеку за пташиним молоком, зозулиним маслом або комариним жиром . Всіх, кого вдалося розіграти, німці називали Aprilnarr, тобто, квітневим дурником. Цей день в Німеччині називали “Послати в квітень”. У Росії посилають не в “квітень”, а в дупу! Збуджена жінка кричить мужикові: я хотіла тебе послати, але бачу, що ти вже там!…

У Фінляндії 1 квітня дітей посилають то за скляним плугом, то за кутоміром для гнойових куп до найближчих сусідів.

У Болгарії існують знамениті габровські жарти, в Україні – одеські гуморини.

На Сході кажуть: «Той, у кого немає дружини, може піти на війну, щоб знайти її, у кого кілька дружин, той постійно живе на війні». Три дружини – це три свекрухи! Як прокоментував один пакистанський журналіст: «Раніше вона була господинею мого серця, а тепер вона господиня мого гаманця. Уявіть, що таких домогосподарок три!”

Ще філософ Епіктет прорік: «Краще терпіти нужду і бути веселим, ніж жити в розкоші і не знати почуття радості». З давніх часів лікарі приписували своїм хворим сміх, який тренував і зміцнював легені, поліпшував мозковий кровообіг. Томас Сиденхем, знаменитий лікар XVII століття, дав капітальний рецепт лікування: “Приїзд хорошого клоуна корисніше для здоров’я цілого міста, ніж двадцять ослів, навантажених ліками”! Можливо “головний клоун України” краще для “політичного здоров`я громадян”, ніж фургони вакцин від короновірусу?

Аристотель стверджував: жартувати треба для того, щоб робити серйозні справи. Гумор – особливе багатство в смутні часи, це художнє зображення безглуздості життя. Як казав англійський кінорежисер Альфред Хічкок (1899-1980): «Людина не бідна, якщо вона ще здатна сміятися!»..

Гумор подібний до лікувальної акупунктури для розуму. Три хвилини сміху дорівнюють п’ятнадцяти хвилинам гімнастики. Гумор – ліки з необмеженим терміном зберігання.

На жаль, зараз жителі всієї землі хворіють загальної хворобою – психозалежністю, від якої поки немає щеплення. Планета як наркоман, «сіла на голку».

Психологи рекомендують сміятися в моменти депресії, і відбувається диво. В результаті вібрацій кожна клітина тіла наповнюється світлом, космічною енергією. Сміх розширює душу, наповнює ауру людини сонячним світлом.

Гумор зміцнює нашу імунну систему і допомагає боротися з COVID-19 та іншими захворюваннями. Бадьорий настрій – це вакцина від депресії, дезінфекція душі. Сміх народжує гормони щастя! Сміх – еліксир молодості і довголіття.

Хочете жити довго? – Частіше вмирайте від сміху! ..

Михайло Арошенко, сміхотерапевт, редактор журналу “Горілка +”, Дніпро, Україна, спеціально для «Трускавецького вісника»

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