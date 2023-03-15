Сьогодні – День народження Героя України, трускавчанина Тараса Бобанича-«Хаммера»

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15 березня – день народження легендарного українського військовослужбовця, командира 2-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу (ДУК) «Правий сектор» Тараса Бобанича (позивний «Хаммер»). Нині він святкував би свій 34-й день народження (народився 15.03.1989 р.), але торік навесні (8 квітня 2022 р.) у бою на Харківщині ворожа куля обірвала його життя.

Тарас Бобанич – уродженець Трускавця, (родина походить з села Орів Трускавецької громади). Хоча більшість свідомого життя Тараса пройшло у Стрию, Львові й на фронтах московсько-української війни, та Трускавець для нього завжди був рідним.

Тарас Бобанич посмертно удостоєний звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Інші нагороди Героя: медаль Добровольчого Українського Корпусу «Правий Сектор» «За відданість боротьбі»; орден УНСО «Пустельний Хрест УНСО»; нагрудний знак «За участь у громадській блокаді Криму»; медаль ВО «Країна» «За відвагу»; орден ТОО ГО «ВСВ АТО» «Лицарський Хрест добровольця»; нагорода ВО «Країна» «Хрест бойового братерства»; Почесна відзнака Українського козацтва «Орден – Козацький Хрест з мечами» 2-го ступеня; Відзнака Галицького братства колишніх вояків 1-ої УД «Галичина»-УНА «Лицарський Хрест Дивізії»; медаль ВЦА Авдіївки «За оборону Авдіївки»; орден УНС та УНСО «За мужність, доблесть, честь та відданість Нації та українському народу»; нагрудний знак 1-ї ОШР Добровольчого Українського корпусу «Правий Сектор».

Похований Тарас Бобанич на Личаківському цвинтарі у Львові. Вічна пам’ять та вічна слава Тарасові Бобаничу та всім Українським Героям, котрі поклали життя, захищаючи рідну Вітчизну!

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