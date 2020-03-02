«Старий дуб» – візитівка Трускавця!

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Лікувально-оздоровчий комплекс готельно-ресторанного типу «Старий дуб» розташований у лісопарковій зоні курортного Трускавця, і з двох сторін оточений дубовим мішаним лісом. Безпосередньо з території можна потрапити в чарівний світ карпатської природи. За розповідями очевидців, кілька десятиліть тому тут ріс старий крислатий дуб і сюди часто навідувалася дика свиня із малими дитинчатами, щоб поласувати жолудями. Згодом на цьому місці побудували колибу, яку назвали «Старий дуб».

Капітально відремонтований та оснащений новим обладнанням сучасний заклад має вже чималу історію. 1974 року на місці колиби спеціально для візиту в Трускавець генсека колишнього СРСР Леоніда Брєжнєва зводять пансіонат з однойменною назвою. Згодом тривалий час пансіонат «Старий дуб» служив навчальної базою для працівників харчової промисловості.

Теперішній, відреставрований та добудований, лікувально-оздоровчий комплекс готельно-ресторанного типу «Старий дуб» відновив свою діяльність у 2020 році. Дотримано стиль добудови, збережена назва колишнього пансіонату, і креативно втілено її у брендингу – зображення крислатого старого дуба гармонійно вписалося у найрізноманітніші місця інтер’єру.

Родзинкою готелю є його оригінальний номерний фонд. Він налічує 84 комфортабельні номери, які оздоблені так, що у цілому закладі немає двох однакових! Стиль номерів – від класики до хай-теку. До послуг гостей 1-, та 2-місні номери, 2 номери класу «люкс», решту – стандарт.

У лікувально-оздоровчому комплексі «Старий дуб» створені всі умови для найкомфортнішого відпочинку із широким спектром медичних послуг.

Медичний центр оснащений новим, сучасним обладнанням, який обслуговується кваліфікованим персоналом. На території готелю діє також власний бювет мінеральних вод, тренажерний зал, конференц-зал, дитячий майданчик, паркінг.

Їдальня та вишуканий ресторан, інтер’єри яких виконані в класичному стилі, пропонують відвідувачам широкий асортимент європейської кухні. В теплу пору року трапезу можна проводити на свіжому повітрі – на території комплексу є альтанки.

У ресторані різними способами готують всі види м’яса, риби з найніжнішими соусами, а також українські борщі, угорський бограч, випічку від шефа та ще багато смаколиків.

Медичний центр лікувально-оздоровчого комплексу «Старий дуб» надає медичні послуги широкого спектру. Окрім цілодобового нагляду медичних сестер тут є кабінети вузькопрофільних спеціалістів:

– терапевт;

– гастроентеролог;

– педіатр;

– гінеколог;

– УЗД-кабінет.

У медичному центрі функціонує бювет із 3-разовим постачанням мінеральних вод: «Нафтуся», «Марія», «Софія».

– Гідропатія: усі види мінеральних ванн, гідромасаж, душ (висхідний, циркулярний, душ Шарко).

– Кабінети: озокеритотерапії, процедурний, масажний, фізпроцедурний.

– Одна з найкращих у регіоні соляна кімната; аромокімнати.

Сайт комплексу «Старий дуб»: https://staryidub.com.ua/

Вл. інф.

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