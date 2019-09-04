Студенти Дрогобицького педуніверситету підчепили гепатит А під час практики в Одесі

04.09.2019 | Filed under: Новини

Шестеро студентів Дрогобицького педагогічного університету захворіли на вірусний гепатит А під час перебування на практиці в Одесі. Про це повідомляє  ДСНС у Львівській області.

«4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів з попереднім діагнозом вірусний гепатит А госпіталізовано 6 студентів Дрогобицького педагогічного університету, які перебували на практиці в м. Одеса», – йдеться у повідомленні.

Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Leopolis.News

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