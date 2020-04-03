Судитимуть учасників злочинного угрупування, котрі спеціалізувались на крадіжках з будинків

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Під час досудового розслідування слідчі Дрогобицького відділу поліції встановили причетність раніше судимих мешканців Дрогобиччини до п’яти епізодів крадіжок з будинків мешканців району.

29-річного організатора злочинної групи та трьох його співучасників віком від 35 до 39 років викрили оперативники карного розшуку Головного управління Нацполіції Львівської області спільно із слідчими Дрогобицького відділу поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури. До їх затримання були залучені бійці спецпідрозділу КОРД.

Всі учасники злочинної групи були затримані вночі 14 січня у селі Лішня Дрогобицького району, де вони, під час відсутності господарів, проникли в будинок, звідки викрали кошти, ювелірні вироби та інше майно. Під час затримання один із зловмисників застосував щодо бійця спецпідрозділу газовий балончик. Тоді правоохоронці вилучили у них відмички, викрадені майно та інші речові докази вчинення злочину.

Під час досудового розслідування слідчі встановили причетність затриманих до п’яти епізодів крадіжок, вчинених на Дрогобиччині у період від грудня 2019 до січня 2020 років. У всіх випадках зловмисники проникали у будинки та викрадали грошові кошти, ювелірні прикраси, коштовності та побутову техніку. Загальна сума збитків, завданих власникам помешкань, становить більше 260 тисяч гривень.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт за ч.5 ст.185 (крадіжка, вчинена організованою групою), ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) та ч.3 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, правоохоронці скерували на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченим – позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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