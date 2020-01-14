У Лішні поліцейські оперативно затримали зловмисників, які в ніч на Старий новий рік обікрали житловий будинок

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Сьогодні, 14 січня, вночі у селі Лішня Дрогобицького району оперативники карного розшуку Головного управління Нацполіції Львівської області та Дрогобицького відділу поліції, а також бійці спецпідрозділу КОРД затримали чотирьох зловмисників, які під час відсутності господарів, проникли в будинок і викрали кошти, ювелірні вироби та інше майно.

«За вчинення цієї крадіжки оперативники затримали чотирьох мешканців Львівщини – жителів Дрогобича та Трускавця віком від 29 до 39 років, з яких троє раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Окрім того, щодо двох з них триває судовий розгляд – на початку минулого року поліцейські затримали їх за скоєння крадіжки. За рішенням суду обвинувачені були відпущені під заставу і разом зі спільниками вчинили ще один злочин. У затриманих поліцейські вилучили відмички, балаклави, рукавички, викрадене майно та інші речові докази»,- повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції Львівської області полковник поліції Тарас Сабанюк.

За цим фактом слідчі Дрогобицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Невдовзі суд обере для затриманих міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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