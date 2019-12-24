Сильні в боксі

24.12.2019 | Filed under: Новини

22 грудня 2019 р. у м. Стебник, проводився ІІІ традиційний обласний турнір з боксу “Кубок патріотів” серед юнаків. У змаганнях взяли участь понад 80 юних боксерів спортивних шкіл та клубів Стебника, Дрогобича, Самбора та Трускавця.

Трускавець на цих змаганнях представляли 24 вихованця відділення боксу дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» (тренери ДЮСК Анатолій Гнатків та Назар Мінів).

Перемогу та І місця вибороли трускавецькі боксери: Білас Олексій, Денькович Захар, Ластовецький Владислав, Нагорний Даур, Наконечний Павло, Наконечний Владислав, Кісак Андрій, Летнянка Ірина, Допілка Захар, Допілка Макар, Грицук Михайло, Скалич Дмитро, Парапір Віталій, Старовий Руслан, Кот Богдан, Савчак Володимир, Садов`як Назар, Марушка Роман, Побережний Ілля, Цибулько Мар’ян, Грицик Микола.

Другі місця та срібні медалі у юних «спортовців» Паніва Володимира та Пелищака Володимира.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Оголошення
    10.12.2019 | 09:22

    Виконуємо внутрішні роботи (шпаклювання, плитка та інше). Телефон 097 032 95 36 (Степан). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Приватні оголошення (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Оголошення (0)

  • Оголошення: знайдено ключі
    25.11.2019 | 09:32

    В неділю, 24 листопада, після обіду була знайдена зв’язка ключів біля будинку № 72 на вул. Стебницькій у м. Трускавці. Власнику ключів прохання звертатися за тел. 067-977-82-12 (п. Уляна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Повідомлення (0)На Сколівщині відбудеться фестиваль української середньовічної культури […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви