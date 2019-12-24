Сильні в боксі

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22 грудня 2019 р. у м. Стебник, проводився ІІІ традиційний обласний турнір з боксу “Кубок патріотів” серед юнаків. У змаганнях взяли участь понад 80 юних боксерів спортивних шкіл та клубів Стебника, Дрогобича, Самбора та Трускавця.

Трускавець на цих змаганнях представляли 24 вихованця відділення боксу дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» (тренери ДЮСК Анатолій Гнатків та Назар Мінів).

Перемогу та І місця вибороли трускавецькі боксери: Білас Олексій, Денькович Захар, Ластовецький Владислав, Нагорний Даур, Наконечний Павло, Наконечний Владислав, Кісак Андрій, Летнянка Ірина, Допілка Захар, Допілка Макар, Грицук Михайло, Скалич Дмитро, Парапір Віталій, Старовий Руслан, Кот Богдан, Савчак Володимир, Садов`як Назар, Марушка Роман, Побережний Ілля, Цибулько Мар’ян, Грицик Микола.

Другі місця та срібні медалі у юних «спортовців» Паніва Володимира та Пелищака Володимира.

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