Трускавчанин Андрій Слопак удостоєний медалі за оборону рідної держави

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З моменту початку війни на Сході України чимало українців показали відвагу та героїзм у боротьбі з агресором. Є такі і серед трускавчан. Всі наші Герої – і загиблі, і живі – вартують того, аби їх вшановувати, пам’ятати, гордитися ними.

21 грудня була вручена медаль ще одному учасникові АТО з Трускавця – одному з наймолодших. Трускавчанин Андрій Слопак (випускник НВК «СЗШ №2-гімназія») – сапер. Він виконував бойові завдання в зоні АТО, працюючи над інженерним забезпеченням автомобільних доріг, ліній електропередач, залізничних колій, позицій військ АТО, постійно мав справу з мінно-вибуховими пристроями та загородженнями ворога. Служив у 703 окремому полку оперативного забезпечення, у лютому 2915 році був учасником час боїв за Дебальцево.

Тож нагорода знайшла Героя, який ризикував своїм життям задля оборони рідної держави. Медаль Андрієві Слопаку вручила секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко. Вона побажала мужньому воїнові здоров`я, удачі, достатку і Божої опіки.

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