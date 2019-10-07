Триває процес встановлення пам’ятних знаків загиблим Героям-трускавчанам

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На п’ятницю, 11 жовтня, у Трускавці заплановане вшанування пам`яті загиблих Героїв-трускавчан – воїнів АТО. Акція пройде з нагоди Дня Захисника Вітчизни, який в Україні відзначається 14 жовтня. Заходи відбуватимуться у яблуневому сквері «Мамина весна» обабіч доріжки до сан. «Молдова» в курортному парку. Окрім панахиди пройде ще й коротке віче. Початок – о 16.00.

Станом на понеділок, 7 жовтня, тривають роботи зі встановлення пам’ятних знаків загиблим Героям-трускавчанам. Вже виготовлені та встановлюються пам’ятники в честь Героїв Ігоря Дідача, Сергія Шевчука та Андрія Шіхта. Залишилося ще виготовити пам’ятник в честь Артура Гулика. Всі роботи виконує підприємство, яке спеціалізується на виготовлені та встановленні пам’ятників. Контролює якість виконання робіт ГО «Меч Арея» (воїн АТО Леонід Федевич).

Кожен пам’ятник знаходитиметься біля скульптури Ангела. За сквериком «Мамина весна» доглядатиме Трускавецький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, повідомила секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко.

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