Трускавчанин Юрій Більо потребує нашої допомоги

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Трускавчанин Юрій Більо отримав важку черепно-мозкову травму та потребує нейрореабілітації. Він вже другий рік бореться з недугою, яка вклала його в лікарняне ліжко. Після отриманої важкої ЧМТ, Юрій ніяк не може стати на ноги. Українські лікарі роблять все можливе, але травмована голова відмовляється керувати тілом, що ускладнює сам процес відновлення. Місяць реабілітаційних заходів значно покращив стан Юрія, але цього замало.

51-річний трускавчанин Юрій Більо два роки не встає з ліжка. Чоловік, працюючи на будівництві у Чехії, упав з високої драбини (висотою 7 – 8 м) та отримав важку травму голови. Ані чеські, ані українські лікарі не змогли чоловіка повернути до попереднього життя.

Тепер у нього з’явився шанс: німецька клініка зголосилася поставити Юрія на ноги. Тільки необхідна нейрореабілітація коштує 46 тисяч євро. Для родичів чоловіка це надто велика сума. Збором коштів займається сестра Юрія Іванна Кропивницька.

“За весь час Юрій тричі впадав у кому, але повертався до життя. Тепер він постійно перебуває у лікарнях. Зараз – на реабілітації у Львові. Вже почав потрошки сидіти, говорити, навіть може сам зуби почистити. Але це лише фізична реабілітація, а йому необхідна нейрореабілітація” – розповідає сестра Іванна Кропивницька.

Рідні знайшли німецьку клініку, яка готова прийняти Юрія на нейрореабілітацію та поставити його на ноги. Однак, сума в 46 тис. євро є просто непідйомною.

Ми просимо допомоги в кожного з Вас, щоб дати Юрієві шанс на здорове та повноцінне життя. Підтримаймо нашого сусіда трускавчанина, піднімімо його на ноги. Внесімо свою лепту у те, щоб він став на ноги. А ще молімося за його здоров`я!

Реквізити для допомоги:

Приватбанк: 5168 7573 3659 5337 Кропивницька (Більо) Іванна

Призначення: Благодійна допомога для Більо Юрія.

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