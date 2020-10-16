Трускавець 2015-2020: коротко про головне

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Будинки: 61,5 млн. проти 3 млн.

На будинки і прибудинкові території (капітальні ремонти та реконструкції) в 2016-2020 рр. вкладено 61,5 млн грн. В минулій каденції (2011-2015 рр.) на ці потреби виділено 3 млн. грн. Тобто в 20 (!) разів менше.

Таким чином було оновлено 104 будинки старого житлового фонду (збудовані до 1991 р.). В середньому у кожен будинок було вкладено по пів мільйона гривень коштів з міського бюджету. Такого раніше ніколи не було.

Всього реалізовано 373 проєкти для будинків та прибудинкових територій. Замінили вікна, зробили капітальний ремонт половини дахів, поміняли 60% труб та бл. 40% електромереж. Це стосується старого житлового фонду.

Цілодобове водопостачання проти цілоденного

Внаслідок заміни труб зараз економимо бл. 4 тис. кубів води в добу (зменшено витоки). Тобто якщо в 2015 році закачували в мережі 15 тис. куб.м. води, то в 2019 р. – 11 тис. м.куб.

В травні 2016 року Трускавець отримав цілодобове водопостачання.

ОСББ: 140 проти 10

На старті каденції ОСББ було створено в 10 будинках, зараз всі 140 будинків – ОСББ.

Дороги: 43 млн. проти 11 млн.

Зроблено капітальні ремонти та реконструкції доріг 13 вулиць. Наголошу, ремонти робилися після заміни підземних комунікацій (водогони, інженерні мережі, газопроводи). Зокрема це вул. Лисенка, вул. Бандери (від Майдану Кобзаря до площі Незалежності та від санаторію «Шахтар» до вул Помірецької, вул. Антонича, вул. Івасюка, вул. Скоропадського, вул. Помірецька (більша частина, реконструкція триватиме), вул. Стебницька (від церкви св. Миколая до «Полонини»), вул. Крушельницької, вул. Грушевського (в стадії завершення), вул. Гоголя, вул. Симоненка, вул. Пристая.

В дороги міста вкладено 43 млн. грн. Порівняно з каденцією 2011-2015 рр. це в чотири рази більше (тоді в дороги міста було інвестовано лише 11 млн. грн.).

Реконструкція інших об’єктів міста: 46,7 млн. проти 6,6 млн.

Мова про парк, водогони, освітлення та інше. В 2011-2015 рр. – 6,6 млн. грн., в 2015-2020 рр. – 46,7 млн. грн. Тобто, місто інвестувало на ці потреби в 7 (!) разів більше коштів.

Освіта: 85,6 млн. грн. проти 5,4 млн.

За каденції Андрія Кульчинського в освіту міста вкладено у 15 (!) разів більше, ніж за попередньої каденції. Порівняйте самі: 5,4 млн у 2011-2015 та 85,6 млн. у 2016-2020 рр. Мова не про утримання освіти, а про придбання, капітальні ремонти та реконструкцію.

Утеплили ¾ СЗШ №1, зробили капітальний ремонт частини території та роздягалень.

35 млн. грн. вкладено в НВК «СЗШ №2-гімназія» в форматі «Великого будівництва». Реконструкція даху, фасаду, мансардові приміщення, гідроізоляція, частина території.

СЗШ №3: заміна даху, капітальний ремонт актового залу.

Всього в загальноосвітніх навчальних закладах міста є 129 навчальних приміщень. З них:

– 60 навчальних кабінетів (50%) забезпечено комп`ютерною та мультимедійною технікою;

– у 57 навчальних кабінетах (50%) частково або повністю оновлено меблі (парти, стільці, стінки);

– у 31 навчальних кабінетах (25%) зроблено поточні ремонти;

– у 88 навчальних кабінетах (70%) замінено лампи освітлення на енергозберігаючі.

За останні п’ять років кількість переможців обласних та всеукраїнських олімпіад зросла втричі.

В минулому році Трускавець вибився з «середняків» і зайняв перше місце по рівню ЗНО серед всіх шкіл області.

Відкрито інклюзивно-ресурсний центр на базі Будинку учнівської творчості.

Дитячі садки: утеплено «Зірочку» та «Теремок».

Всього в дошкільних закладах Трускавця є 41 групове приміщення. З них:

– в 31 групі (75%) частково оновлено меблі (ігрові стінки,столи, стільці, ліжечка) ;

– в 30 групах (73%) оновлено посуд для харчування дітей;

– в 13 групах (31 %) замінено лампи освітлення на енергозберігаючі;

– в 29 групах (70%) частково або повністю оновлено м`який інвентар.

Попередня влада Трускавця десятки років не оновлювала м`який інвентар. А за каденцію 2016-2020 рр. для дитячих садочків міста закуплено 490 комплектів постелі, 232 ковдри, 390 подушок, 155 матраців, 379 рушників, а ще килими (22), тюлі (18), пледи (95).

Спорт – це здоров`я

Встановлено три штучні спортивні майданчики (біля кожної школи) та 13 тренажерних майданчиків, чого ніколи в Трускавці не було. Плюс реконструкція залу великого басейну в ДЮСК «Спортовець».

Спортивною освітою охоплено 40% дітей Трускавця.

Лікарня: 25 млн. проти 6,5 млн.

В охорону здоров`я вкладення зросли приблизно в 4 рази.

Повністю утеплено два поліклінічні корпуси, хірургічний корпус на 60% і на 15% терапевтичний корпус. Здійснено ремонти практично всіх поверхів поліклініки та стаціонару. Всі лікарі мають комп’ютери. Майже у всіх кабінетах лікарів зроблено ремонти. Докуплено обладнання. Трускавецька лікарня на 100% готова працювати в нових умовах медичної реформи.

Трускавець – серед піонерів державно-приватного партнерства. За підтримки програми ЄС відновили закритий 15 років тому поверх хірургічного корпусу для ведення сучасних малоінвазивних операцій.

Культура: 7,3 млн. грн. проти 2,5 млн.

Інвестиції в культуру за каденцію Андрія Кульчинського зросли втричі.

Повна реконструкція двох бібліотек (УРБАН-бібліотека та дитяча бібліотека), музею історії, розроблено проєкт реконструкції музею Біласа.

Книг для бібліотек закуплено в десятки разів більше, ніж за період 1991-2015 рр.

Протягом 2016-2020 рр. в Трускавецькій школі мистецтв ім. Р. Савицького проведено капітальний ремонт центрального входу поточний ремонт доріжок, капітальний ремонт скульптурної майстерні, обробку горища, капітальний ремонт актового залу, багатьох внутрішніх приміщень, придбано комп’ютер, музичні інструменти та шафи для їх зберігання, костюми та постоли для хореографічного ансамблю – всього на загальну суму 1 млн. 14 тис. 839 грн.

Мистецькою освітою (школа мистецтв) за останні роки охоплено 25% всіх дітей Трускавця – це перше місце в Україні.

Революція в теплопостачальній галузі: щорічна економія понад 7 млн. грн.

Повністю ліквідували централізоване теплопостачання. Всі соціально незахищені верстви населення отримали допомогу та встановили індивідуальне опалення. На це витрачено бл. 5 млн. грн.

Ліквідована теплопостачальна організація, що дає місту щорічно бл. 7 млн. грн. економії.

Безпека

Вкладено 1,5 млн. грн. у камери відеоспостереження та сервери. Результат: злочинність у Трускавці впала на 60%. На фоні підвищення злочинності в Україні це дуже хороший показник. Трускавець – безпечне місто.

Газета «Трускавецький вісник»

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