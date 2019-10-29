Трускавець до зими готовий

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Сьогодні, 29 жовтня, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський проінспектував комунальне підприємство «Парк курортний» на предмет підготовки до зимового періоду. Директор підприємства Назар Веретка показав підготовлену техніку, бокси для автомобілів, грейдера та іншої важкої техніки, відремонтовані підсобні приміщення. У спорудах відремонтовано дах, здійснено ремонт і в кімнатах. Працівники підприємства мають можливість безпосередньо на місці прийняти душ, а навіть і перепочити в пристосованих для цього кімнатах. Ремонт здійснено і в офісному приміщенні, де адміністрація проводить наради з працівниками підприємства.

Станом зимової техніки та підготовкою підприємства до зимового періоду в цілому очільник міста залишився задоволеним.

– На підприємстві на початку вересня був виданий наказ про підготовку до 20.10.2019 р. техніки для зимового прибирання. За два місяці техніка пройшла повне обстеження, здійснено профілактику, заміну деталей, оптики, світел з метою використання техніки для прибирання снігу. Всю техніку до зими підготовлено у вказаний термін. Оскільки техніка, зокрема два МАЗи, працюють у шкідливому середовищі, тобто з сольовим розчином, то машини очищено від іржі, пофарбовано, замінено підкрильники та сигнальні лампи, техніку поставлено на зимову ґуму. Тож зима нас зненацька не застане – при першій необхідності за 15 хвилин техніка вже буде працювати в місті, – розповів про підготовку очолюваного ним підприємства до зими директор КП «Парк курортний» Назар Веретка.

– За чотири роки, відколи почалася наша співпраця з комунальним підприємство «Парк курортний», тут відбулися досить суттєві зміни. Власними силами повністю перекрито дах, зроблено для працівників побутові кімнати та санвузли. Але найголовніше, що ми закупили нову техніку. Нами відкуплено автомобіль МАЗ, який в ході банкрутства КП «Наше місто» був проданий до Стрия. Окрім нього ми купили ще один МАЗ, тракторець «Білорусь», автомобіль «ГАЗ» для вивозу сміття, дробилку для гілок, три роторні машинки для прибирання снігу. Отже, є непогані умови для роботи та підтримання чистоти в місті, – підсумував свій візит в КП «Парк курортний» міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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