Трускавецька школа мистецтв запрошує на навчання

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Завершується 2019-2020 навчальний рік. Для Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького він став новим випробуванням, важким і цікавим водночас. Обставини спонукали шукати нові форми і засоби роботи, щоб не зупиняти освітній процес у мистецькій школі Трускавця. Але життя йде далі і ми сповнені надії на повернення до “живого” навчального процесу у рідних стінах.

З думкою про новий навчальний рік Трускавецька школа мистецтв ім. Р. Савицького оголошує прийом електронних заяв на навчання. Для заповнення заяви прохання перейти за посиланням https://forms.gle/pnsnzwd9FeUL99ci8

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