Трускавецькі плавці – чемпіони Львівщини з плавання!

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31 січня у Трускавці в плавальному басейні дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» відбулися обласні змагання з плавання серед юнаків та дівчат наймолодшої вікової групи дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівщини (11-12 років).

На урочистому відкритті юних учасників змагань привітали міський голова м. Трускавця Андрій Кульчинський, член президії Федерації плавання України Віктор Нерода (м. Львів) та директор ДЮСК «Спортовець» Любомир Мацькович. Головний секретар змагань, голова Федерації морських багатоборств Львівщини Андрій Жгута ознайомив присутніх з програмою змагань.

Участь у обласних змаганнях з плавання взяли 9 команд: ДЮСШ м. Дрогобич, ДЮСШ №2 м. Червоноград, ДЮСШ №9 м. Львів, Миколаївська РДЮСШ, СК «АКВАВІТА» м. Львів, ДЮСШ «Ровесник» м. Червоноград, СК «ВОДАН» м. Львів, ДЮСШ м. Сокаль та Трускавецький ДЮСК «Спортовець».

У загальнокомандному заліку вихованці відділення плавання Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» вибороли перемогу та стали чемпіонами Львівської області, друге місце у команди Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з плавання №9, третє у команди ДЮСШ №2 м. Червоноград.

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