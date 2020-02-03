Трускавецькі плавці – чемпіони Львівщини з плавання!

03.02.2020 | Filed under: Новини

31 січня у Трускавці в плавальному басейні дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» відбулися обласні змагання з плавання серед юнаків та дівчат наймолодшої вікової групи дитячо-юнацьких спортивних шкіл Львівщини (11-12 років).

На урочистому відкритті юних учасників змагань привітали міський голова м. Трускавця Андрій Кульчинський, член президії Федерації плавання України Віктор Нерода (м. Львів) та директор ДЮСК «Спортовець» Любомир Мацькович. Головний секретар змагань, голова Федерації морських багатоборств Львівщини Андрій Жгута ознайомив присутніх з програмою змагань.

Участь у обласних змаганнях з плавання взяли 9 команд: ДЮСШ м. Дрогобич, ДЮСШ №2 м. Червоноград, ДЮСШ №9 м. Львів, Миколаївська РДЮСШ, СК «АКВАВІТА» м. Львів, ДЮСШ «Ровесник» м. Червоноград, СК «ВОДАН» м. Львів, ДЮСШ м. Сокаль та Трускавецький ДЮСК «Спортовець».

У загальнокомандному заліку вихованці відділення плавання Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» вибороли перемогу та стали чемпіонами Львівської області, друге місце у команди Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з плавання №9, третє у команди ДЮСШ №2 м. Червоноград.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 2 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви