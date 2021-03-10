«Трускавецький Заповіт»

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/Гумористичне подражаніє/

Як умру, то поховайте мене на Помірках

Серед лісу край озера на карпатських гірках.

Щоб Нафтуся помірецька омивала кості,

Та й приходьте щоберезня до мене у гості.

Що робити всій громаді – те я Вам покажу,

А чого не буду знати – то Леся розкаже.

Поховайте та й працюйте, закотіть рукава,

Все на благо ОТГ – то є наша справа.

Доброгостів і Улично, Бистрий з Зимівками,

Орів, Модричі, Станиля – всі з`єднались з нами.

Тож не ображайте села, усі ся шануйте,

А кому щось не фуричить – геть звідси шугуйте.

Женіть клятих воріженьків із рідної хати,

Не позвольте московітам у вас панувати.

І не вірте московітам, ні їхнім агентам,

Ні козирним тузам-босам, ні пленіпотентам.

Я лежатиму в могилі і усе побачу,

Хто продасться за шмат сала – тому не пробачу.

На сім слові, трускавчани, здорові бувайте,

І мене в сім`ї великій часом споминайте.

10.03.2021

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